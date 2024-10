Supervisión de la tómbola judicial por el PRI y PAN

La bancada del PRI en el Senado reiteró que sí acudirá a la sesión ordinaria de este sábado en la Cámara alta, para supervisar y vigilar que no haya "mano negra" en el proceso de insaculación en la llamada "mega tómbola judicial".

Ello para no dejar que la mayoría y sus aliados tomen decisiones en ausencia de la oposición y decidan los espacios unilateralmente que se someterán a elección el 1 de junio de 2025.

Alejandro Moreno, dirigente del PRI, dijo que la presencia de sus senadores será para asegurar que no haya "mano negra" y que no inserte indebidamente nombres de jueces, que sea verdaderamente aleatorio y sin predilecciones. "Tenemos que supervisar este método –tómbola-, en el cual no estamos de acuerdo.

Se destacó que la bancada priista ha sido clara desde el inicio en su postura respecto a la reforma judicial, considerándola inconstitucional y contraria a la independencia del Poder Judicial.

PAN no asistirá a "tómbola judicial"

Al contrario, Partido Acción Nacional (PAN) confirmó que no asistirán a este proceso de insaculación llamado "tómbola judicial".

Las senadoras y senadores del PAN no asistirán a la sesión de este sábado 12 de octubre, convocada para realizar la insaculación pública sobre los puestos de las personas juzgadoras que se elegirán en la jornada electoral de junio de 2025. Los senadores opositores señalaron que la razón de su inasistencia es que no pueden validar un proceso electoral que inició sin el marco jurídico que le dé certeza.