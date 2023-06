PRI en Hidalgo acusa irregularidades por 25 mdp de anterior líder

A-AA+

PACHUCA, Hgo., junio 26 (EL UNIVERSAL).- La nueva dirigencia del PRI en Hidalgo encabezada por Marco Antonio Bustamante, acusó que el gasto del partido se encuentra comprometido por los siguientes cinco años, debido a irregularidades por 25 millones de pesos cometidos por el anterior Comité Directivo, que renunció la semana pasada a su militancia.

Explicó que se encontraron en esta primera revisión gastos injustificados, como supuestas capacitaciones, impresión de libros de investigación, así como la creación de un zoom priista que no funcionó; en el parque vehicular dijo que muchas unidades se encuentran en los talleres mecánicos y otros más en el abandono.

También que hay un pasivo laboral importante de personal que fue despedido hasta con 30 años de servicio. Ante ello adelantó que buscarán seguir una ruta administrativa para no parar los trabajos que se encuentran comprometidos por cinco años y no se trata sólo de una parte, sino de la prerrogativa completa.

Destacó que se presentarán las denuncias correspondientes ante las autoridades para que estas determinen las responsabilidades. De igual manera dijo que en el caso de los alcaldes que el fin de semana también renunciaron al PRI, se solicitará a los órganos auditores que se realicen las investigaciones necesarias para conocer el estado que guardan en sus administraciones.

Por su parte, el delegado del PRI en la entidad, Jorge Armando Meade Ocaranza, arremetió en contra del exgobernador Omar Fayad de quien dijo que le debe todo lo que es y todo su capital político al Partido Revolucionario institucional y, de ser ciertos los rumores que se van a Movimiento Ciudadano, se concreta que se trata de una traición, pero además de una colusión con Morena ya que MC es un esquirol de este partido.

Destacó que quien esté alentando la desbandada hacia MC es el mayor traidor que tiene Hidalgo. Aseveraron también que en el peor escenario por el que atravesó el partido lograron 240 mil votos y obtuvieron 31 alcaldías, así como cinco diputaciones federales entre otros cargos. Sin embargo, MC, con un candidato que es un personaje público-Francisco Xavier -apenas obtuvo 30 mil, dijeron.