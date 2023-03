PRI en San Lázaro votará en contra de propuestas para renovar INE

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 28 (EL UNIVERSAL).- Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, anunció que su grupo parlamentario en la Cámara de Diputados votará en contra de las propuestas presentadas para la elección de tres nuevos consejeros y la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).

En redes sociales, "Alito" Moreno advirtió que el PRI no permitirá procesos amañados que pongan en riesgo la democracia en el país.

Alejandro Moreno exigió que Morena saque las manos de este proceso.

"Que no haya lugar a dudas, el PRI siempre estará del lado de México, firmemente sin regateos ni titubeos.

“Votaremos EN CONTRA de las propuestas presentadas para la Presidencia y Consejerías del INE porque no podemos permitir que Morena tenga las manos metidas en este importante proceso.

"Nuestro partido defenderá en el Congreso lo que antes defendió en las calles junto a la sociedad civil. No podemos avalar procesos amañados que pongan en riesgo la democracia que tantos años ha costado construir. La autonomía e imparcialidad del órgano electoral no puede ni debe estar en duda", escribió Moreno Cárdenas en redes sociales.

