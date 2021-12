PRI exhorta a Sánchez Cordero a actuar sin colores contra "decretazo"

La bancada del PRI en el Senado exhortó a la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero a actuar al margen de colores e ideologías y presentar la controversia solicitada por 53 legisladores de oposición en contra del llamado "decretazo" presidencial que pretender catalogar todas las obras del actual sexenio como de seguridad nacional para evitar la rendición de cuentas y transparencia.

"En el Grupo Parlamentario del PRI, discrepamos con la decisión de la presidenta de la Mesa Directiva, pues, cabe recordar que como ministra de la Suprema Corte, más de una vez sostuvo una tesis contraria a la argumentación que hoy sostiene".

Por ejemplo, en octubre de 2010, suspendió el Decreto expedido por el entonces titular del Ejecutivo Federal, en el cual adelantaba del 2021 al 2015 la transición a la televisión digital, también conocido como "apagón analógico". También, en su calidad de ministra ponente de la Controversia Constitucional 73/2010, admitió 2 recursos promovidos por las Cámaras del Congreso, uno del Senado y otro de la Cámara de Diputados en contra de un decreto presidencial, e inclusive dictó la suspensión del acto con tal de evitar una violación al orden constitucional.

En un comunicado, la bancada que coordina el senador Miguel Osorio Chong, expuso que les preocupa que se ignore la posición que históricamente debe tener el Poder Legislativo en contra de los abusos del Poder Ejecutivo, razón por la que surgieron los órganos parlamentarios.

"Se falte a la protesta constitucional de proteger y salvaguardar la constitución y las leyes que de ella emanan, permitiendo que el ejecutivo discrecionalmente se arrogue en la función de legislador al ignorar la reserva de ley establecida".

Asimismo, que la presidencia de la Mesa Directiva, como cabeza de un órgano técnico, tome decisiones basadas en ideologías políticas y no en el marco jurídico al que estamos obligados.

Se niegue el acceso a un análisis de constitucionalidad por parte de la Corte, y el derecho a promover la demanda "No se defiendan y protejan los derechos de las y los ciudadanos que se pueden ver afectadas por la falta de cumplimiento y orden de los requisitos previstos en la legislación administrativa para emisión de licencias y permisos".

En congruencia, las y los Senadores que integramos el Grupo Parlamentario del PRI, esperamos que se reflexione sobre el particular y se preserve el Estado de Derecho, sin colores ni ideologías.