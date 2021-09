PRI-Mor es un indeseable en la política: Ricardo Monreal

Tras asegurar que el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado respalda completamente la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de invitar a dos gobernadores de oposición en funciones a colaborar en su gobierno, el senador Ricardo Monreal Ávila confió en que la designación de Quirino Ordaz como embajador de México en España no sea motivo para que reviva el llamado Primor, es decir, la alianza PRI-Morena.

En conferencia de prensa, Monreal Ávila, fijó su postura con un juego de palabras: "Primor en el sentimiento humano es deseable; en la política, indeseable".

Reconoció que los anuncios del presidente López Obrador "sí han generado polémica", pero afirmó que se trata de una muestra de pluralidad del mandatario. "A mi no me sorprende que el presidente tenga estos gestos de pluralidad amplia", apuntó.

El líder de la bancada de Morena enfatizó que una vez que llegue la notificación al Senado, su grupo apoyará la designación del todavía gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, como embajador en España. "La mayoría legislativa respalda los nombramientos que el presidente ha hecho. El presidente tiene toda la confianza del Grupo Parlamentario y una vez que llegue el nombramiento de embajador vamos a respaldarlo", adelantó.

Aunque aún se ignora el destino que tendrá el gobernador saliente de Nayarit Antonio Echavarría en la Administración Pública Federal, Ricardo Monreal justificó la invitación que le hizo el presidente López Obrador, ya que ambos son amigos desde antes, y "en el caso de Antonio Echavarría desde su padre". Dijo que López Obrador tiene una relación de amistad y aprecio con toda su familia desde que era gobernador "Toño" Echavarría "grande".