PRI rechaza la reforma electoral

Ciudad de México.- El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, rechazó la reforma electoral que impulsa Morena, conocida como la "Ley Maduro", al advertir que no beneficia en nada a México y es el paso para terminar de destruir las instituciones democráticas; al tiempo que acusó a Movimiento Ciudadano (MC) y a su líder, Dante Delgado, de ser "esquiroles".

Acompañado por la secretaria general, Carolina Viggiano, y los coordinadores parlamentarios, Rubén Moreira y Manuel Añorve, dijo que junto con el MC, Dante Delgado va a pasar a la historia como el esquirol y el traidor más grande en este país.

En conferencia de prensa, aseguró que el PRI dará la batalla desde el Congreso en busca de frenar "este intento descarado del gobierno por destruir el régimen democrático, por instaurar no sólo un partido hegemónico, sino un partido único".

Asimismo, consideró que el diseño de esa reforma es para que "estos cínicos, corruptos y narcopolíticos de Morena, se queden en el gobierno durante años. Y eso no lo vamos a permitir".

Reafirmó su postura respecto a los dirigentes del MC, por plantear la posibilidad de apoyar la reforma, en momentos en que los propios aliados de Morena han expresado su rechazo.

"Nosotros en algún momento le guardábamos algún tipo de respeto. Ha perdido todo el respeto de nosotros y de muchos mexicanos. Está de arrastrado, de esquirol tirado al piso, porque eso que hizo es una jugada política para írselas a ofrecer al gobierno, para decir: ´si no los tienes, yo estoy aquí´", señaló.

En la sede nacional de este instituto político tricolor, el también senador subrayó que sale más barato una democracia cara que una dictadura gratuita.