PRI reprueba eliminación de 35 NOM para tratar diversas enfermedades

CIUDAD DE MÉXICO, junio 2 (EL UNIVERSAL).- El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, reprobó la eliminación de 35 Normas Oficiales Mexicanas (NOM), relacionadas con el tratamiento de cáncer de mama, cérvico uterino, de próstata; diabetes mellitus, hipertensión, obesidad y sobrepeso, lactancia materna, cólera, lepra, entre otras afecciones.

Expusieron su preocupación por dicha situación, que desaparece los lineamientos para diagnosticar y dar seguimiento a los pacientes con diversas enfermedades, en medio de un grave desabasto de medicamentos.

"Expresamos nuestro desconcierto ante la eliminación de varias Normas Oficiales Mexicanas que regulaban tratamientos oncológicos. La población mexicana debe contar con procedimientos seguros, regulados y de calidad", señaló en un comunicado.

Refirieron que el desabasto de medicamentos que aqueja a millones de personas en el país, no corresponde con las cifras que dan a conocer las autoridades federales de salud.

"Los otros datos que difunden las autoridades federales en materia de Salud evidencian que viven en el país de las maravillas, pero la realidad demuestra que no hay medicamentos, ni la atención necesaria para los niños y mujeres con cáncer", afirmaron.

Consideraron que la política pública en salud no ha dado los resultados óptimos que se necesitan, al contrario, "es muy preocupante que en institutos de salud pública haya desabasto constante de medicinas, tratamientos y falta de mantenimiento oportuno a equipos de diagnóstico".

"Llamamos a la Secretaría de Salud y la Secretaría de Hacienda a pasar del discurso al hecho y concretar la seguridad sanitaria que los mexicanos merecemos", puntualizaron.