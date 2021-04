PRI respalda al INE sobre Félix Salgado, afirma Alejandro Moreno

En la competencia democrática, hay reglas establecidas que se tienen que respetan, así como a la autoridad y al árbitro electoral, por lo que no es válido que ahora el Movimiento de Regeneración Nacional quiera imponer sus propias reglas de juego, señaló el dirigente del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas. Dijo que desde el municipio de Ahome, en donde inició una gira de apoyo al candidato a la gubernatura, Mario Zamora Gastelúm, a nombre del comité ejecutivo nacional del PRI y de los que integran la coalición "Va por México" les brindan un absoluto respaldo al presidente y consejeros del Instituto Nacional Electoral.

Al ser cuestionado sobre el retiro de la candidatura de Félix Salgado Macedonio, al gobierno del estado de Guerrero, la definió como una decisión apegada a la ley, clara y firme, por lo que estableció que no van a permitir que se intente desaparecer al órgano electoral y a los organismos autónomos que miden los resultados del gobierno mexicano.



"Legislar para Gobernar"

Moreno Cárdenas, quien acompañó al abanderado de la coalición PRI-PAN-PRD, Zamora Gastelúm en su gira de campaña por los municipios de Ahome y Guasave y Culiacán habló que Morena pretende desvirtuar lo que ocurre en el país, con cero resultados, puesto que no hay crecimiento, generación de empleos y oportunidades para los jóvenes.

Asentó que lo que se busca es desviar la atención a lo que sucede en tema de seguridad, en los 28 meses de la nueva administración federal se llevan 77 mil homicidios dolosos, siete mil 500 femenicidios y casi tres mil secuestros. En el inicio de su visita en la ciudad de los Mochis, en su discurso inicial, Alejandro Cárdenas, citó que las últimas semanas, el Morena nos regaló un candidato, que ya no es candidato, abusador; un dirigente partidista vinculado a un escándalo por sectas de esclavitud sexual, un cónsul que fue una vergüenza para México. Al participar en uno de los eventos de campaña del candidato a la gubernatura del estado por la coalición "Va por Sinaloa", de la coalición PRI-PAN-PRD, Mario Zamora Gastélum apuntó que es una desgracia para este país, la eliminación de un plumazo de varios programas federales, entre ellos, el de las estancias infantiles y el Seguro Popular.

En su intervención Moreno Cárdenas admitió que no fue fácil construir la coalición a nivel nacional y local, entre las tres fuerzas políticas, por lo que ahora los militantes que son una verdadera fuerza, están comprometidos a salir a convencer a los ciudadanos que la mejor opción son los candidatos que han sido postulados. Como parte de su discurso, citó que no llegan los recursos públicos federales a las entidades federativas, por lo que es necesario que se impulsen más voces en la Cámara Federal de Diputados, a fin de construir, un mejor presupuesto para las entidades y agilizar su entrega. En su intervención, Zamora Gastelum, citó: "saben qué, llegamos manejando 'El Travieso' para dejar claro que estamos listos para echar fregadazos a quien se quiera atravesar".