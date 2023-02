PRI va en Congreso por remoción de funcionarios públicos ineficientes

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 9 (EL UNIVERSAL).- La bancada del PRI en el Senado presentó una iniciativa de reforma al artículo 93 de la Constitución, que permitiría la remoción de secretarios de Estado y subsecretarios, o de los directores y administradores de las entidades paraestatales, con el voto de la mayoría absoluta de ambas cámaras, cuando no cumplan con su deber o cuando sea evidente su mal desempeño.

Durante la sesión ordinaria, el senador Manuel Añorve, expuso que muchos tiene en la mente a algún funcionario público cuyo desempeño debe ser cuando menos revisado por este Senado, por lo que esta iniciativa busca facultar a este Congreso para que puedan actuar en defensa de las y los mexicanos.

"No podemos quedarnos sólo con denunciar los errores, casi criminales como el caso del subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, con el mal manejo de la pandemia", expuso el vicecoordinador del PRI.

Argumentó que en Francia, Argentina, Perú e incluso en Venezuela existe una figura jurídica de remoción de censura contra el gabinete del Ejecutivo, lo cual no ocurre en México por el exacerbado presidencialismo que se vive.

En tribuna, dijo que en México los funcionarios no rinden cuentas, ni existe un verdadero control político por parte del Congreso con el gabinete presidencial y en su caso removerlos de su cargo.

Ante ello, propuso que cualquiera de las cámaras, por el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de sus miembros, podrá solicitar la remoción de uno o más secretarios de Estado, subsecretarios, o de los directores y administradores de las entidades paraestatales.

Asimismo, determinar que dicha solicitud de remoción deberá ser aprobada por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las cámaras del Congreso de la Unión.

Cabe recordar que a pesar de que existen más de 20 solicitudes, puntos de acuerdo y exhortos para que Hugo López-Gatell comparezca ante el Senado por el manejo de la pandemia, uso de cubre bocas, el programa Quédate en Casa, las cifras de alta mortalidad por el Covid-19 con más de 332 mil fallecidos oficialmente, la mayoría de Morena ha impedido llamarlo a cuentas.