PRI votará a favor de ampliar presencia del Ejército en calles: Moreira

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 14 (EL UNIVERSAL).- El coordinador parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, adelantó que su bancada votará a favor de la iniciativa para ampliar la presencia del Ejército en las calles.

Entrevistado al interior del recinto legislativo de San Lázaro, coincidió con su dirigente, Alejandro Moreno Cárdenas, en que la iniciativa "es por el bien de México" y ello, "está por encima de cualquier otra cosa".

"Lo hacemos por coherencia con lo que está sucediendo en la realidad, todos los gobernadores se han manifestado por la necesidad de poder recurrir al ejército si es necesario, debemos mantener nuestra responsabilidad con México, y México está sobre todo, sobre los partidos y sobre las personas", puntualizó.

Moreira Valdez rechazó que la propuesta signifique una "moneda de cambio" por la impunidad de Alejandro Moreno, tal y como lo han afirmado otros partidos de oposición.

"Claro que no, y yo no quisiera ser ofensivo con ellos, lo único que estamos haciendo es darle la oportunidad a los mexicanos de darles seguridad", expresó.

El líder priísta dijo que no hay presión contra su bancada para votar de manera unánime, y aclaró que permitirá a cada uno de sus legisladores sufragar de manera libre: "De manera libre, cada quién se hace responsable de su voto frente a la historia".

Finalmente, confió en que tras la votación de este miércoles, la alianza de Va por México se mantenga.