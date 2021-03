Primer bebé con anticuerpos contra Covid tiene "poca relevancia científica", dice López-Gatell

El subsecretario de Salud Hugo López-Gatell dijo que el caso del primer bebé con anticuerpos para la COVID-19 que se detectó en México es "de poca relevancia científica", pues se espera que se registren otros en el mundo, también explicó que los anticuerpos en la recién nacida podrían durar de cuatro a seis meses.

Esta tarde se informó que una nutrióloga que fue vacunada contra la COVID-19 en San Luis Potosí dio a luz a un bebé con anticuerpos, el primer caso en México en el que un recién nacido está protegido contra la enfermedad.

López-Gatell dijo que ya se esperaban casos similares tanto en México como en el mundo.

"Es una noticia de poca relevancia científica, qué bueno que hay una nena que nace con anticuerpos, qué bueno que hay una mamá que en su momento fue vacunada y tiene protección y además no tuvo ninguna reacción adversa al momento de su aplicación, pero es algo esperado que los anticuerpos de una mujer gestante pasen al producto de la gestación, al niño o niña que está en su vientre, por eso nos llamó la atención que se publicitara, pero pueden haber otros casos", expuso en conferencia desde Palacio Nacional.

El Vocero de la avance de la epidemia en México dijo que cuando la vacuna se aplica a mujeres embarazadas se espera que niñas y niños nazcan con anticuerpos, pero aún se desconoce cuánto durarán.

"¿Cuánto van a durar esos anticuerpos? No se conoce específicamente para el caso de la inmunidad para SARS-CoV-2, pero ciertamente la experiencia de muchas otras dotaciones de anticuerpos, ya sea por infección natural o vacuna, es que duran aproximadamente de cuatro a seis meses", comentó.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud explicó que en el caso registrado en México los anticuerpos los fabricaron las células de la madre, no la recién nacida, y enfatizó que tiempo después la bebé no seguirá protegida.

"Los anticuerpos los fabricaron las células de la madre, los glóbulos blancos de la madre, no los fabricó la niña, y circulan en al sangre de la niña nacida durante aproximadamente cuatro a seis meses, después, bajo un proceso de degradación natural, empieza a perderse y la niña no seguirá siendo protegida por el hecho de haber sido inmunizada por la madre", resaltó.

Pese a la información que dio esta tarde López-Gatell, en San Luis Potosí habían informado que los anticuerpos en la recién nacida se detectaron al analizar la sangre periférica a los siete días posteriores al nacimiento, lo que sugeriría que se trata de defensas producidas por el mismo bebé y no por anticuerpos maternos.

El médico gineco-obstetra y presidente del Colegio de Ginecología y Obstetricia de San Luis Potosí, Heriberto Lizaola Díaz de León, informó que el nacimiento de la primera bebé con anticuerpos de la COVID-19 ocurrió en el Hospital Ángeles el 5 de marzo.

Detalló que tanto la madre como su recién nacida se encuentran sanos. La mujer tuvo un embarazo normal, nunca desarrolló síntomas de COVID-19 durante su embarazo y ni ella ni su bebé presentaron reacciones negativas durante o después de las dos aplicaciones de la vacuna de Pfizer (administradas a las 32 y 37 semanas de embarazo).

"El nacimiento, que ocurrió 15 días después de la aplicación de la segunda dosis de vacuna para COVID-19 fue a través de una cesárea sin contratiempos", se informó en un comunicado.

VACUNACIÓN EN EMBARAZADAS

Hugo López-Gatell descartó que por el momento se recomiende la vacunación masiva contra la COVID-19 en embarazadas porque ninguna de las vacunas que se aplican en el mundo han terminado ensayos clínicos en este sector de la población.

"No es que esté prohibido, pero en general no se recomienda en este momento intentar hacerlo, la razón por la que esta mujer fue vacunada [en San Luis Potosí] es porque es trabajadora de la salud, no porque esté embarazada. Y en las vacunas contra COVID-19 en ninguna de ellas se han terminado ensayos clínicos que muestren la eficacia y la seguridad, lo más probable es que sean seguras y eficaces en mujeres embarazadas, pero por razones éticas en general se prefiere no tener a mujeres embarazadas en los ensayos clínicos iniciales, ni a niños y niñas", dijo en conferencia.

El funcionario recordó que en el plan de vacunación en México todavía no se contempla al grupo de las embarazadas.

En la conferencia de prensa se informó también de que hasta ahora se ha administrado a la población de México 4 millones 737 mil 622 dosis de la vacuna contra la COVID-19.

Dentro de ese total, 626 mil 881 trabajadores sanitarios, miembros del personal educativo y ancianos han recibido las dos dosis necesarias del esquema de vacunación para lograr la inmunidad.

Además, 3 millones 260 mil 679 personas adultas mayores de 60 años han recibido una primera dosis.