Primer semestre de 2023, uno de los más violentos del registro, asegura ONG

CIUDAD DE MÉXICO, julio 18 (EL UNIVERSAL).- El primer semestre de este año terminó siendo uno de los más violentos de los que se tenga registro y este segundo inició con una serie de secuestros masivos, atentados, así como multihomicidios que nos señalan la falta de rumbo y resultados en la materia, manifestó Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC).

Durante la presentación del Reporte sobre incidencia delictiva del primer semestre del 2023, Rivas comentó que se caracterizó por el alto nivel de violencia, la inconsistencia que existe entre las declaraciones oficiales y los datos que se presentan, así como las evidencias que apuntan a un maquillaje sistemático de los delitos por parte de diversas autoridades.

"No importa cuántas veces nos repitan que vamos bien en seguridad, que maquillen los datos, la violencia no desaparece por decreto y este se coronará por mucho, como el sexenio más violento de la historia", aseveró.

Crece homicidio doloso en 2023

Rivas, comentó que mientras los datos que publica diariamente la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) muestran que el homicidio doloso creció 2%, los datos que presenta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportan una disminución de casi 3%.

Calificó que sorprende porque el dato diario de la SSPC había sido hasta el año pasado consistente respecto a los datos del SESNSP, es decir, cuando uno subía o bajaba, el otro también.

El director del Observatorio subrayó que hay evidencias que apuntan a que los cuerpos hallados en fosas clandestinas no se están reportando adecuadamente en la estadística de homicidios dolosos.

"El presidente López señala que: en materia de seguridad pública, está funcionando bien nuestra estrategia de atender las causas de la violencia con el criterio de que la paz es fruto de la justicia. Los delitos del fuero federal se han reducido 22%; el homicidio 17%; el robo 25%; el feminicidio 20%; el robo de vehículo 43% y el secuestro 79%", refirió Rivas.

El director del ONC destaca que en contraste a lo afirmado por el Presidente, los datos publicados por el SESNSP señalan que durante el actual gobierno federal el homicidio se incrementó 52% respecto al sexenio de Peña y 68% respecto al de Calderón; el robo con violencia aumentó 7% respecto al sexenio de Peña y 5% respecto a Calderón.

El Reporte que elaboró el Observatorio Nacional Ciudadano, indica que el primer semestre de 2023 ocupa el primer lugar en tasa semestral de violaciones, violencia familiar, narcomenudeo, otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal y otros delitos que atentan contra la libertad personal, desde que se tiene registro.