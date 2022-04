Primeras filas de la mañanera se sortearán

A partir del próximo lunes 18 de abril, ocupar las primeras filas de la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador será decisión de la suerte y no por llegar de madrugada a Palacio Nacional.

Esta semana, la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República informó que "con la finalidad de que todos los representantes de los medios de comunicación tengan la misma oportunidad de ocupar las primera filas de la conferencia matutina", a partir del próximo lunes 18 de abril se sortearán los asientos de las tres primeras fila del salón Tesorería, en donde se realiza la conferencia matutina.

Actualmente, youtubers y blogueros -en su mayoría afines al gobierno federal - llegan desde las 01:00 horas para ocupar las primeras filas de la conferencia.

Un estudio hecho por la agencia SPIN, dirigida por Luis Estrada, -quien desde el inicio del gobierno del presidente López Obrador ha analizado sus conferencias mañaneras- indica que quienes se sientan en la primera fila tienen un 53% de posibilidades de preguntar, mientras que quienes se sientan en la segunda fila tienen un 23% de probabilidades de cuestionar al Mandatario federal.

En un documento entregado esta semana a los reporteros acreditados a la conferencia del presidente López Obrador se definen los lineamientos de este sorteo y en donde se detalla que habrá seis urnas conforme a la clasificación de medios: televisión, multimedia (incluye agencias), radio, redes sociales, prensa escrita (periódicos y revistas) y digital.

Se detalla que de las 06:00 a 06:25 horas, los representantes de los medios de comunicación que hayan ingresado a Palacio Nacional pondrán su nombre en la urna correspondiente a su tipo de medio.

A las 06:30 horas se sortearán los lugares y el primer nombre de cada categoría ocupará la primera fila, el segundo, la siguiente fila y el último, la tercera.

"En las dos primeras filas hay siete sillas y en la tercera seis. Todos los días se realizará la designación aleatoria de los lugares de cada tipo de medios, como se ha hecho hasta ahora", se refirió.

Comunicación Social informó que el séptimo asiento de las dos primeras filas se sorteará según el tipo de medio que tenga más representantes hasta las 06:30 horas.

"Por ejemplo, si hay más representantes de medios digitales o periódicos, se sortearán dos lugares de este tipo de medio para ocupar la primera o segunda fila. En la tercera solo se sortearán los seis lugares de cada tipo de medio", se explicó.

Se informa que diariamente se realizará un sorteo nuevo y los medios de comunicación que hayan preguntado el día anterior no podrán participar en el sorteo del día siguiente, por lo que deberán ocupar un lugar a partir de la cuarta fila para dar oportunidad a nuevos comunicadores de hacer uso de la palabra.

"En el caso de no haber tenido la oportunidad de preguntar, podrán participar de nuevo en el sorteo del día siguiente".

Se aclara que la designación de lugares no garantiza que se otorgue el uso de la voz y esto seguirá dependiendo de la designación que hace diariamente el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Destaca que en septiembre del año pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso poner una tómbola en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, para que los asistentes a su conferencia de prensa matutina le hagan preguntas.

Cuestionado en su conferencia sobre el criterio para la asignación de preguntas, López Obrador señaló que lo mejor sería poner una tómbola y dejar un lugar libre "por si viene una persona del extranjero" o hay "una cuestión grave".

"Esa sería una forma buena, porque a mí también me meten en lío. O sea, porque me levantan la mano y a quién le doy (la palabra). Y saben que no hay preferencias para nadie, más ahora que tienen hasta cubrebocas ni les veo bien la cara", expresó el Presidente.

"Yo no tengo problema, no tengo nada que ocultar y al contrario", comentó.