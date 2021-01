Primeros casos de Covid-19 en México, ¿ya perdieron la inmunidad?

Las personas que se infectaron del SARS-CoV-2 al inicio de la pandemia se preguntan si están todavía en riesgo, por lo que hay que recordar las investigaciones recientes, sobre todo una en la que expertos de la salud aseguraron que la inmunidad, luego de padecer Covid-19, podría durar un mínimo de cinco meses.

El primer caso positivo de SARS-CoV-2 en México se registró el 28 de febrero del 2020. Un mes más tarde, la Secretaría de Salud (SSa) reportó 848 contagios y 12 muertes. desde aquellos tiempos han pasado casi 10 meses. Basados en las estimaciones de "SIREN", el estudio de evaluación de inmunidad y reinfección del SARS-CoV-2, hace cinco meses que superaron la fecha mínima de inmunidad.

De acuerdo con la investigación internacional, la respuesta inmunitaria, producida ante la recuperación de la enfermedad, reduce el riesgo de volver a contraer el virus en un 83%.

Los resultados coinciden con los vaciados en otra investigación, liderada por el Instituto de Investigación Biomédica "IrisCaixa" en Barcelona, la cual estimó que los anticuerpos neutralizantes tenían una duración de seis meses.

El estudio, publicado a mediados de diciembre, sugiere que la presencia de proteínas inmunitarias es indistinta, por lo que las personas que padecieron la enfermedad con síntomas o asintomáticamente, manifestarían niveles de protección similares.

El tipo de anticuerpo desarrollado por los pacientes recuperados es conocido como "NAb". Su función es la de defender a las células humanas, ante la presencia del patógeno, cuando intente reingresar en ellas. Cuando el virus es neutralizado pierde su capacidad infecciosa.

Posibilidad de reinfección de Covid-19

Los especialistas españoles aseguraron que mientras que la persona produce la mayor cantidad de anticuerpos neutralizantes el día 17, después de haber sido detectada la enfermedad, posteriormente, la respuesta inmunitaria decae durante el tercer mes.

A su vez, Susan Hopkins, asesora médica del "Public Health England" en Londres y autora de "SIREN" expresó que los datos sugieren que la inmunidad natural podría ser tan efectiva como la vacunación, durante el período de cinco meses.

Sin embargo, hasta la fecha son pocos los casos detectados por "reinfección" del Covid-19. La investigadora inglesa expuso que tan sólo el 1% de 6 mil 600 pacientes, lo que equivale a 44 personas, volvieron a contagiarse con el virus del SARS-CoV-2.

"La reinfección es bastante inusual, así que son buenas noticias pero no eres libre de correr sin una máscara", consideró el inmunólogo John Wherry, de la Universidad de Pensilvania en Filadelfia.

Lo que actualmente preocupa a los expertos es que, dentro de las personas que se reinfectan, se registraron altos niveles del virus en la nariz y la garganta, incluso en los asintomáticos. Hopkins alertó que esta carga viral es asociada con un alto riesgo de transmitir el virus.

A este respecto, Hopkins y su equipo estudiaron a los 44 posibles reinfecciones, de las cuales sólo dos alcanzaron la clasificación de "probables" contagios. El estudio no evaluó si los síntomas se agravaron o disminuyeron a lo largo de la segunda enfermedad. Pero se registró que alrededor del 30% de los casos manifestaron algún síntoma, a diferencia del 78% que lo hizo durante su primer Covid-19.

El inmunólogo George Kassiotis, del Instituto Francis Crick en Londres, agregó que, por el momento, aún no cuentan con los datos suficientes para determinar qué tipo de población es la que tiene más riesgo de infectarse, por lo que aún se encuentran analizando información que aclare lo correspondiente a la inmunidad y su duración.