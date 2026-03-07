logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SOBRIOS ESPONSALES

Fotogalería

SOBRIOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Procesan a Jared por feminicidio

Estaría relacionado al crimen de Kimberly Joselín

Por El Universal

Marzo 07, 2026 03:00 a.m.
A
Procesan a Jared por feminicidio

Cuernavaca, Mor.- Jared Alejandro, estudiante de la UAEM, quedó vinculado a proceso por el delito de desaparición de persona en agravio de Kimberly Joselín, su compañera universitaria de 18 años, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado el lunes en un predio contiguo a la universidad estatal.

Para su resolutivo, la jueza especializada de Control, Yaredy Montes Rivera, argumentó que dos personas confirman actos de violencia de Jared, de 22 años, contra Kimberly, antes de la desaparición. También expuso como prueba el hallazgo de la credencial del INE de Kimberly en el cuarto donde fue detenido el presunto responsable, además que la tarjeta SIM del teléfono de la joven víctima fue localizada en un móvil Oppo, propiedad de Jared.

Kimberly fue la primera alumna de la UAEM desaparecida y el día de su localización trascendió el extravío de Karol, otra alumna universitaria, pero de la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec. A Karol la encontraron sin vida el jueves, a un costado de la Laguna Coatetelco, contiguo a Mazatepec. 

Siguen manifestaciones

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Mientras tanto, los estudiantes cumplieron seis días de marchas en demanda de justicia para sus compañeras víctimas de desaparición y muerte, seguridad en todos los campus de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y diálogo con las autoridades universitarias.

En este escenario de violencia contra la mujer, la gobernadora morenista Margarita González Saravia convocó a la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Morelos para que se mantenga en sesión permanente. "Se dará seguimiento a la situación y fortalecerá la coordinación entre las instituciones responsables de la seguridad y la procuración de justicia". 

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Concluyen entrevistas para elegir titular de la ASF
    Concluyen entrevistas para elegir titular de la ASF

    Concluyen entrevistas para elegir titular de la ASF

    SLP

    Redacción

    77 aspirantes comparecieron.

    Desde una estética, Diana Sánchez Barrios se conecta a sesión
    Desde una estética, Diana Sánchez Barrios se conecta a sesión

    Desde una estética, Diana Sánchez Barrios se conecta a sesión

    SLP

    El Universal

    En el video de la sesión se observa cómo la legisladora prendió su cámara para votar

    Claudia Sheinbaum visita Jalisco para garantizar seguridad en Mundial
    Claudia Sheinbaum visita Jalisco para garantizar seguridad en Mundial

    Claudia Sheinbaum visita Jalisco para garantizar seguridad en Mundial

    SLP

    AP

    Más de 2,000 militares refuerzan Jalisco para contener ataques y proteger sedes del Mundial.

    Aseguran inmueble en Nayarit usado para almacenar huachicol
    Aseguran inmueble en Nayarit usado para almacenar huachicol

    Aseguran inmueble en Nayarit usado para almacenar huachicol

    SLP

    El Universal

    Durante un vuelo con dron, se identificó un lugar clandestino de combustible en La Peñita de Jaltemba.