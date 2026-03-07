Procesan a Jared por feminicidio

Cuernavaca, Mor.- Jared Alejandro, estudiante de la UAEM, quedó vinculado a proceso por el delito de desaparición de persona en agravio de Kimberly Joselín, su compañera universitaria de 18 años, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado el lunes en un predio contiguo a la universidad estatal.

Para su resolutivo, la jueza especializada de Control, Yaredy Montes Rivera, argumentó que dos personas confirman actos de violencia de Jared, de 22 años, contra Kimberly, antes de la desaparición. También expuso como prueba el hallazgo de la credencial del INE de Kimberly en el cuarto donde fue detenido el presunto responsable, además que la tarjeta SIM del teléfono de la joven víctima fue localizada en un móvil Oppo, propiedad de Jared.

Kimberly fue la primera alumna de la UAEM desaparecida y el día de su localización trascendió el extravío de Karol, otra alumna universitaria, pero de la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec. A Karol la encontraron sin vida el jueves, a un costado de la Laguna Coatetelco, contiguo a Mazatepec.

Siguen manifestaciones

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Mientras tanto, los estudiantes cumplieron seis días de marchas en demanda de justicia para sus compañeras víctimas de desaparición y muerte, seguridad en todos los campus de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y diálogo con las autoridades universitarias.

En este escenario de violencia contra la mujer, la gobernadora morenista Margarita González Saravia convocó a la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Morelos para que se mantenga en sesión permanente. "Se dará seguimiento a la situación y fortalecerá la coordinación entre las instituciones responsables de la seguridad y la procuración de justicia".