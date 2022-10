Procesan en Oaxaca a exfuncionarios por violencia política de género

A-AA+

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que obtuvo auto de vinculación a proceso (segundo a nivel nacional) contra tres ex funcionarios de San Andrés Zautla, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violencia política en agravio de una ex tesorera de la agencia de San Isidro.

La fiscalía destacó que se trata de un hecho histórico a nivel estatal, pues es la primera vinculación a proceso que se ejerce contra funcionarios públicos por este delito; mientras que a nivel nacional es la segunda.

De acuerdo con las carpetas de investigación 4173/FEDE/2021 y 4856/FVCE/ETLA/2021, entre los meses de diciembre de 2019 y enero de 2020, la víctima solicitó a los ex funcionarios L. A. S. M. (quien fungía como presidente municipal de San Andrés Zautla), P. A. A. A. y R. M. H. (entonces responsables de la ampliación de agua potable) que presentaran el proyecto de rehabilitación del sistema de agua potable de la Agencia de San Isidro, sin que estos proporcionaran los documentos correspondientes.

Posteriormente, el 23 de febrero de 2020, en la Asamblea del Pueblo, probablemente ejercieron violencia política contra la víctima al solicitar su destitución, acusándola de mala administración en el proyecto mencionado anteriormente.

Ante este hecho y tras la denuncia de la víctima, la Institución de procuración de justicia intervino -a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales- y realizó los actos de investigación correspondientes que permitieron la presentación de los ex funcionarios ante la autoridad competente.