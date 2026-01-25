Proceso de ingreso a la UNAM 2026: Examen en línea y beneficios

CIUDAD DE MÉXICO, enero 25 (EL UNIVERSAL).- La directora general de Administración Escolar de la UNAM, Ivonne Ramírez Wence, destacó que el examen en línea para ingresar a la licenciatura 2026 será más inclusivo, porque permitirá que mayor número de personas de México y del extranjero concursen por un lugar en la institución.

"Es demasiado inclusivo porque da la posibilidad de que podamos sumar a quienes por diferentes condiciones de salud, distancia, entre otros aspectos- pueden incorporarse", dijo.

En ese sentido, explicó que con la instrumentación del examen en línea de bachillerato dejan de movilizarse aproximadamente 400 mil personas; y para el concurso de ingreso a la licenciatura, cerca de un millón 200 mil; así como tres mil 700 personas trabajadoras de la UNAM y 120 vehículos de la institución.

Detalló que tampoco se generarán 198 toneladas de basura y se dejarán de usar 16 millones de hojas de papel, que equivalen a 80 toneladas y mil 920 árboles; y se ahorrarán cerca de 320 millones de litros de agua por la presencia de quienes acuden a las sedes de aplicación.

Añadió que realizar el examen en su hogar, escuela, café internet u otro espacio tiene beneficios, como no salir de su casa tan temprano sin haber desayunado o comido; acudir a zonas que desconocen; o que las personas provenientes de otras entidades del país o del extranjero -como Panamá, Australia, Colombia, China- tengan que viajar a la Ciudad de México.

Ramírez Wence indicó que la vigilancia durante el examen la realizará personal y autoridades de la UNAM, con apoyo de inteligencia artificial (IA) la cual les aporta evidencias de conductas anómalas que son revisadas, previo a cancelar el examen.

Además, señaló que hay representantes de la auditoría quienes observan que todo se realice en apego a la normatividad universitaria y al instrumento jurídico y resaltó que la Universidad Nacional tiene el compromiso de realizar el proceso con transparencia y garantizar que se lleve a cabo en condiciones de igualdad.

Gloria Ibett González Parada, directora de Gestión Estratégica y Primer Ingreso, aseveró que "la IA no cancela nada, son seres humanos quienes toman decisiones, luego de revisar las situaciones irregulares que se detectan".

Agregó que el año pasado la Máxima Casa de Estudios citó a quienes se les canceló el examen para revisar su caso, sin embargo, no todos se presentaron.