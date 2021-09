"Procuro no opinar": AMLO sobre objeción de conciencia

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que debe ser respetuoso de la independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con respecto a la objeción de conciencia y reiteró que es un tema que causa polémica, por lo que ha decidido no opinar.

"Tengo que ser respetuoso de la independencia, en este caso del poder judicial, de la Suprema Corte, además es un asunto que produce mucha polémica, mucha controversia, es un tema que confronta y desde hace algún tiempo procuro no opinar", dijo al presidente al ser cuestionado sobre la decisión de la Corte.

Luego de que ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció que el derecho de objeción de conciencia del personal médico es constitucional, pero advirtió que no puede entrar en conflicto con los derechos sexuales y reproductivos, ni ser el motivo para discriminar a las mujeres y a las minorías, el mandatario reiteró que respeta las decisiones que toman las instancias legales.

"Respeto y no opino porque tengo que ser respetuoso de todos, de creyentes y no creyentes, es mi papel principal en estos temas y no puedo opinar, no me estoy lavando las manos, no soy Poncio Pilato, sencillamente creo que a todos los mexicanos conviene que un tema de esta naturaleza, el presidente no tome partido".