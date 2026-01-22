logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ACADEMIA MASTER FUT MELISA RAMOS

Fotogalería

ACADEMIA MASTER FUT MELISA RAMOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Productores buscan impulsar el consumo de lácteos en México

Lecheros mexicanos se unen para reposicionar la leche en el mercado nacional

Por El Universal

Enero 22, 2026 08:17 p.m.
A
Productores buscan impulsar el consumo de lácteos en México

CIUDAD DE MÉXICO, enero 22 (EL UNIVERSAL).- Los lecheros del país buscan incrementar el consumo de lácteos, luego de la caída que tuvo este líquido en años pasados, con lo que esperan reposicionar la leche, frente al surgimiento de otras bebidas.

Por lo que diversas organizaciones de la cadena de leche, como el Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutrición Animal (Conafab) y la Comisión Ejecutiva Bovinos Leche participan en la promoción de la leche como bebida fuente de calcio, de calidad, sanidad e inocuidad.

El hecho es que, ante el surgimiento de otras bebidas de avena, soya, almendra, etcétera, se registró en los últimos años contracción en el consumo de leche.

"El consumo de leche líquida en el país tuvo una tendencia a la baja, entre 2023 y 2024. La disminución fue de 4.5% al pasar de 2.6 mil millones a 2.5 mil millones de litros", dijo la Comisión Ejecutiva Bovinos Leche.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural el consumo anual por persona en México es de 134 litros, con una producción de leche en el país de 13 mil 333 millones de litros, seis litros más que los 128 litros de hace más de una década.

Por ello, ante el avance de las bebidas que se ofrecen como sustitutos de leche, se lanza esta campaña que pretende que consumidores que dejaron de tomar leche vuelvan a hacerlo.

La campaña, dijo, está orientada a "recuperar a los consumidores que, por desinformación, dejaron o han disminuido el consumo de lácteos".

En esta estrategia de captación de consumidores de lácteos participarán productores de los estados de Jalisco y Chihuahua, así como la región de La Laguna.

En un comunicado los organismos dijeron que "México tiene una población superior a 130 millones de personas, con un mercado potencial relevante para los productos lácteos, sin embargo, el consumo per cápita es inferior al recomendado por la FAO", ya que dicho organismo sugiere un consumo de 188 litros de leche.

El presidente de la Conafab, José Luis Munguía, dijo que su "compromiso como eslabón fundamental en la cadena de producción de proteína animal asequible, de calidad, sana e inocua, es proteger la salud y bienestar de las especies productivas, para así lograr un crecimiento sostenible en favor de nuestro país...".

Por otro lado, la Comisión Ejecutiva Bovinos Leche dijo que "México debe aumentar la producción de leche. Aunque registra un crecimiento promedio anual de 2.1% en la producción de leche, es insuficiente para atender la demanda de esta proteína, para su consumo líquido, en polvo o transformarla en sus diferentes derivados como queso, yogur y mantequilla, principalmente".

De acuerdo con la Comisión México es el undécimo productor mundial de leche con 13.5 mil millones de litros en 2024, sin embargo, es el segundo principal importador mundial con 4.3 millones de toneladas de leche equivalente, superado por China con más de 14 millones.

Jalisco, Coahuila, Durango, Chihuahua, Guanajuato y Veracruz, son los principales productores de leche del país.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Productores buscan impulsar el consumo de lácteos en México
Productores buscan impulsar el consumo de lácteos en México

Productores buscan impulsar el consumo de lácteos en México

SLP

El Universal

Lecheros mexicanos se unen para reposicionar la leche en el mercado nacional

México reporta avances en prevención del gusano barrenador del ganado
México reporta avances en prevención del gusano barrenador del ganado

México reporta avances en prevención del gusano barrenador del ganado

SLP

EFE

Autoridades mexicanas toman medidas para controlar la propagación del gusano barrenador del ganado. Chiapas lidera los esfuerzos con la construcción de una planta de moscas estériles.

Alejandro Gertz Manero se convierte en Embajador de México en Reino Unido
Alejandro Gertz Manero se convierte en Embajador de México en Reino Unido

Alejandro Gertz Manero se convierte en Embajador de México en Reino Unido

SLP

EFE

Gertz Manero asume su nuevo cargo como embajador en el Reino Unido, con el objetivo de potenciar la cooperación académica y económica entre México y el Reino Unido.

Análisis de la obra de Esther Seligson por escritores y críticos en nuevo ciclo
Análisis de la obra de Esther Seligson por escritores y críticos en nuevo ciclo

Análisis de la obra de Esther Seligson por escritores y críticos en nuevo ciclo

SLP

El Universal

Descubre la riqueza literaria de Esther Seligson a través de las voces de escritores y críticos en un ciclo de charlas imperdible.