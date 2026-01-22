Productores buscan impulsar el consumo de lácteos en México

CIUDAD DE MÉXICO, enero 22 (EL UNIVERSAL).- Los lecheros del país buscan incrementar el consumo de lácteos, luego de la caída que tuvo este líquido en años pasados, con lo que esperan reposicionar la leche, frente al surgimiento de otras bebidas.

Por lo que diversas organizaciones de la cadena de leche, como el Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutrición Animal (Conafab) y la Comisión Ejecutiva Bovinos Leche participan en la promoción de la leche como bebida fuente de calcio, de calidad, sanidad e inocuidad.

El hecho es que, ante el surgimiento de otras bebidas de avena, soya, almendra, etcétera, se registró en los últimos años contracción en el consumo de leche.

"El consumo de leche líquida en el país tuvo una tendencia a la baja, entre 2023 y 2024. La disminución fue de 4.5% al pasar de 2.6 mil millones a 2.5 mil millones de litros", dijo la Comisión Ejecutiva Bovinos Leche.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural el consumo anual por persona en México es de 134 litros, con una producción de leche en el país de 13 mil 333 millones de litros, seis litros más que los 128 litros de hace más de una década.

Por ello, ante el avance de las bebidas que se ofrecen como sustitutos de leche, se lanza esta campaña que pretende que consumidores que dejaron de tomar leche vuelvan a hacerlo.

La campaña, dijo, está orientada a "recuperar a los consumidores que, por desinformación, dejaron o han disminuido el consumo de lácteos".

En esta estrategia de captación de consumidores de lácteos participarán productores de los estados de Jalisco y Chihuahua, así como la región de La Laguna.

En un comunicado los organismos dijeron que "México tiene una población superior a 130 millones de personas, con un mercado potencial relevante para los productos lácteos, sin embargo, el consumo per cápita es inferior al recomendado por la FAO", ya que dicho organismo sugiere un consumo de 188 litros de leche.

El presidente de la Conafab, José Luis Munguía, dijo que su "compromiso como eslabón fundamental en la cadena de producción de proteína animal asequible, de calidad, sana e inocua, es proteger la salud y bienestar de las especies productivas, para así lograr un crecimiento sostenible en favor de nuestro país...".

Por otro lado, la Comisión Ejecutiva Bovinos Leche dijo que "México debe aumentar la producción de leche. Aunque registra un crecimiento promedio anual de 2.1% en la producción de leche, es insuficiente para atender la demanda de esta proteína, para su consumo líquido, en polvo o transformarla en sus diferentes derivados como queso, yogur y mantequilla, principalmente".

De acuerdo con la Comisión México es el undécimo productor mundial de leche con 13.5 mil millones de litros en 2024, sin embargo, es el segundo principal importador mundial con 4.3 millones de toneladas de leche equivalente, superado por China con más de 14 millones.

Jalisco, Coahuila, Durango, Chihuahua, Guanajuato y Veracruz, son los principales productores de leche del país.