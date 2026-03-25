Productores de frijol toman tribuna en Zac.
ZACATECAS, Zac.- Este martes, las manifestaciones de productores de frijol llegaron hasta la Legislatura de Zacatecas, donde usaron la tribuna para urgir a los diputados que intervengan ante el gobierno federal para que atienda la problemática y presunta corrupción que hay en los centros de acopio de frijol, tras insistir que ahí solo se ha beneficiado "al coyotaje".
Dentro de las exigencias que manifestaron los inconformes es que se haga una auditoría a los centros de acopio, porque se ha dejado fuera a los pequeños productores, por ello, también exigen la destitución de Ángel Olais Ávila, jefe de la Unidad Operativa de Alimentación para el Bienestar.
Los productores del semidesierto en esta ocasión, aparte de realizar bloqueos de vialidades y una marcha con sus tractores por el Centro Histórico de la capital, decidieron también acudir al Congreso local, donde se realizaba la sesión legislativa y alzaron la voz, por ello, se les permitió usar la tribuna para que manifestaran sus demandas.
Uno de los productores expuso serie de irregularidades en centros de acopio y dijo que en los tres meses que tiene el programa, se ha comprobado que todo ha sido acaparado por "el coyotaje, Olais y la delincuencia".
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