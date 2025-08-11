Productores de jitomate acuerdan fijar precios mínimos para exportación

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que fueron los propios productores de jitomate quienes plantearon fijar precios mínimos de exportación.

"Fue una propuesta que hicieron los propios productores del jitomate. Plantearon que era necesario establecer precios mínimos para evitar que algunos productores tuvieran precios más bajos y no fuera justo para todos los productores la exportación", explicó Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este lunes 11 de agosto en Palacio Nacional.

Señaló que hay pequeños productores de jitomate y también grandes productores, que principalmente son de Sinaloa: "Entonces este acuerdo fue propuesto por ellos para que todos tuvieran la misma posibilidad de seguir exportando, a pesar de este 17% que impuso el Gobierno de los Estados Unidos".

Aseguró la mandataria federal que Julio Berdegué, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, ha estado en contacto con los productores para ver qué otros apoyos necesitan.

Indicó que se trabaja para ver cómo se les puede apoyar a los pequeños productores, además que se les planteó incluso la posibilidad de generar mayores esquemas de procesamiento del jitomate en nuestro país.

"Entonces está trabajando con ellos, pero la decisión de poner el precio mínimo fue de las propias organizaciones, todos estuvieron de acuerdo, desde el pequeño productor hasta el gran productor", insistió.