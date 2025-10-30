Productores de maíz toman medidas en Sinaloa
CULIACÁN, Sin.(EL UNIVERSAL).- En la caseta de peaje de Cuatro Caminos, de la carretera México-Nogales, en el municipio de Guasave, los productores de maíz solo permiten la circulación del transporte de pasajeros y vehículos particulares, como medida de presión para que sus cosechas tengan un precio de 7 mil 200 pesos la tonelada.
Luego de una prolongada discusión sobre las medidas adoptar, se convocó a que todos los hombres del campo se concentren en esta caseta a fin de mantener un bloqueo selectivo de camiones de carga por espacio de 72 horas.
Para lograr su propósito, los productores de maíz colocaron maquinaria agrícola en ambos carriles de la carretera México-Nogales, en la caseta de peaje de Cuatro Caminos, en el municipio de Guasave, donde sólo se permite el cruce de los autobuses de pasajeros, vehículos particulares y unidades de auxilio.
A su vez, los productores de trigo por tercer día consecutivo mantienen libre el paso de transportistas y choferes en la caseta de peaje de San Miguel Zapotitlán, en el municipio de Ahome, en reclamo al pago de 500 millones de pesos que les adeudan por pagos de compensaciones de ciclos agrícolas pasados.
Dieron a conocer que mantendrán el cruce libre, sin cobro de peaje en la caseta, para todos los choferes de camiones de carga, pasaje y conductores particulares, en demanda de sus liquidaciones y la definición de los nuevos apoyos.
