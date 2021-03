Productos que puedes recibir en menos de 24 horas

Comprar de manera fácil, rápida y segura es posible con plataformas que te permiten encontrar productos para el hogar, electrónicos, de belleza, deportes, perfumería, cosméticos y cuidado personal, entre muchos más.

A continuación te decimos cuáles son las mejores opciones que puedes obtener de manera express, en 24 horas, al entrar en Claro Shop, agregar tu código postal y seleccionar los productos con esta etiqueta.

Música para tus oídos

Consiente tus oídos con la mejor música, sonido potente, nítido y profundo. La opción para ello son los Audífonos Bluetooth True Wireless Headset 5.0 A6S, te permiten usar el auricular con oído izquierdo o derecho únicamente (modo monoaural), o usarlos en pares (modo binaural). Su practicidad hará tu vida más sencilla.

Renueva tu Smartphone

Si estás pensando en cambiar de smartphone, puedes optar por el Xiaomi Redmi Note 8 con pantalla de 6.3 pulgadas y resolución de 1080 x 2340 pixeles, que te permitirá disfrutar de tus contenidos favoritos y capturar las mejores fotografías con su cámara cuádruple 48MP + 8MP + 2MP + 2MP y una cámara frontal de 13MP.

Consiente el foodie que llevas dentro

Para aquellos días que quieras consentir a tu estómago con deliciosas recetas, una freidora será tu mejor aliada, ya que mezcla modernidad con un estilo futurista, sin perder la elegancia, resaltará y será muy fácil que haga juego en su entorno.

Apapacha a tu paladar

Sin duda, un producto que no puede faltar en toda cocina es un microondas para calentamiento uniforme, que además te sea útil para descongelar todo tipo de alimentos.

Controla tu actividad

Si buscas medir cada uno de tus pasos y tu actividad corporal, la nueva Mi Band 5 es ideal para disfrutar de cualquier deporte y tener presente tu estado de salud. La Xiaomi Mi Band 5 es uno de los modelos imprescindibles y que más calidad te ofrecen actualmente.

Ideal para tu dieta

Para cuidar tu alimentación un procesador de alimentos es el electrodoméstico que puedes tener para extraer los nutrientes de cada alimento. Le darás a tu cuerpo las herramientas para aumentar la energía, mejorar el sueño, controlar el peso, mejorar la digestión, incluso disminuir el colesterol y triglicéridos, eliminar toxinas, ayudar al sistema inmunológico, entre muchos otros beneficios que aportan los alimentos.

Renueva tu equipo de trabajo o estudio

Un chromebook AMD de 11,6 pulgadas de segunda generación, es sin duda el dispositivo duradero y resistente que te ayudará en tus actividades en desde casa, ya sea para estudiar o trabajar.

Crea el estilo perfecto

Una máquina profesional para arreglar tu cabello es un electrodoméstico necesario en cualquier momento. Opta por un Kit de Rasuradoras Wahl 79450 Combo Pro Cortadora + Patillera 14 Piezas Cortadora de cabello Wahl con cuchillas de acero de alto carbono afiladas con precisión para que mantengan el filo por más tiempo.

El mejor sonido en casa

Una barra de sonido HW-T400 que cuente con dos woofers integrados será tu mejor aliado para estar en casa y disfrutar de unos graves contundentes, mientras tienes el control en tus manos.

El paraíso de los foodies

Un hervidor eléctrico es imprescindible para todo aquel que busque preparar desde un delicioso café, té o chocolate caliente, hasta una sopa instantánea, avena y más.

Mantente conectado las 24 horas

Que cargar tus dispositivos no sea un impedimento. Un cargador inalámbrico rápido de 10 vatios que se adapta a todos los dispositivos habilitados para Qi será tu salvación.

Poder y rendimiento en tus manos

Un Smartphone con mayor rendimiento será tu amigo en jornadas largas, opta por un Xiaomi Redmi Note 10. Su memoria de 128GB Y 4GB RAM te permitirá ejecutar varias aplicaciones al mismo tiempo y si esto no es suficiente para ti, puedes expandirla con una SD 512gb, en slot independiente.

Fragancia que cautiva

Un clásico eterno para todo caballero es el Pure XS de Paco Rabanne, una fragancia de la familia olfativa Aromática Especiada para Hombres, creada por Anne Flipo, Caroline Dumur y Bruno Jovanovic. Las Notas de Salida son jengibre, acordes verdes, tomillo, bergamota y toronja.

Comodidad para tus pies

Esta vez Puma vuelve a sorprendernos con el fabuloso diseño de los tenis AMG Petronas Roma, los cuales conjuntan un moderno diseño y la mejor tecnología en calzado Street-Urban.

Ideal para gamers

El Gaming Desk Pro de Libitium está diseñado específicamente para todo su equipo de juego, para que pueda concentrarse en esa batalla épica. Su acabado elegante se adaptará a tus necesidades diarias.

¡Envíos exprés!

Además de tener en 24 horas tus productos, Claro Shop te permite pagar como tú lo prefieras, aceptan diferentes formas de pago y hasta 12 MSI con Tarjetas de crédito participantes, o bien hasta 36 meses con cargo a Recibo Telmex y pagos en Oxxo, 7Eleven, Departamental Sears, Departamental Sanborns, Transferencia Bancaria y AMEX. A partir de la compra de 499 tendrás envíos gratis.

Para realizar tus compras, descarga la app oficial Claro Shop, disponible para iOS, Android y Huawei, en donde ya puedes consultar tu crédito Telmex, realiza tus compras de forma segura, monitorea el estado de tu pedido y califica los productos que ya compraste. ¡Fácil, rápido y seguro!

Consulta las promociones aquí en este link https://www.claroshop.com/c/claroPromo/

Encontrarás más de 500 mil productos y 10 mil marcas de renombre como Levi's, Puma, Apple, Samsung, Nike, Under Armour, Huawei, Lenovo y muchas más, así como envíos gratis al adquirir productos desde $499 MXN.

Si quieres hacer dinero adicional o impulsar tu negocio, en Claro Shop puedes vender a millones de clientes potenciales creando tu propia tienda dentro de la plataforma con tarifas especiales de envío, publicación gratis y fullfilment (se almacena tu producto en bodegas y se entrega de forma exprés). También puedes publicar tus productos en SEARS.