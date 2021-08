Profeco abre diálogo con distribuidores de gas ante amago de paro

Ante el amago de gaseros de un nuevo paro en el servicio en el Valle de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador abrió un diálogo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para escuchar sus planteamientos e inconformidades.

"En el caso de los concesionarios todavía hay una inconformidad, ayer hubo una manifestación, están pidiendo diálogo, ya di instrucciones para que el procurador del Consumidor, Ricardo Sheffield los reciba y les explique porqué, y también los escuche y den sus puntos de vista".

Ayer miércoles gaseros amenazaron con un nuevo paro "técnico con servicio" en el Valle de México para este fin de semana, de no alcanzar un acuerdo con el gobierno federal sobre la venta de Gas LP.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que está de acuerdo en que se entreguen más permisos de distribución de gas a empresas que quieran participar en el mercado.

"Yo no lo veo mal, lo que queremos es que el precio final sea justo, entre más competencia mejor, lo del Gas Bienestar tiene ese propósito porque no se va a resolver con el precio máximo, no somos ingenuos, tendríamos que estar vigilando colonia por colonia, multando".

El presidente López Obrador destacó que los distribuidores ya entendieron que se debe de respetar un precio máximo, porque no estaba bien el gas en los últimos meses se estaba incrementado en 35%.

"Se estaba abusando y esto afecta a la economía popular, a la gente, por eso se tomó la decisión de establecer los precios máximos como el crear la empresa de Pemex Gas Bienestar para que haya competencia".

Pero en el caso de los concesionarios se está buscando un acuerdo porque todavía hay inconformidades.