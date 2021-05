Profeco da nombres de aguas de sabor con más azúcar que un refresco

En el mercado de bebidas de sabor existen algunas aguas que contienen una gran cantidad de azúcar y de saborizantes pero aunque dicen tener jugo natural en realidad solo es 1% del total de la bebida, de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

En general, las aguas de sabor contienen los edulcorantes y conservadores que declaran, pero hay algunos que traen más azúcar que una Coca Cola, expuso la Profeco.

En la Revista del Consumidor de mayo de 2021 la Profeco dio a conocer que en el caso de Bonafont Kids aunque dice agua de frutas con jugo natural de naranja, en realidad solamente el 1% es jugo natural, es decir si se trata de la botella de 300 mililitros solamente 3 mililitros son jugo.

Además de que "se ostenta sin azúcar añadida", especificando que no contiene sacarosa. Si bien esto es cierto, adiciona fructosa y solo 1% de jugo, además indica "Agüita" de fruta con jugo natural de naranja, cuando el contenido de fura es solo de 1%.

Hay dos bebidas que contienen una alta cantidad de azúcares y que con solo consumir un envase se "supera la ingesta recomendada de azúcares libres":

-Orangina: bebida carbonatada sabor naranja, de Francia, de 330 mililitros, la cual contiene 33.33 gramos de azúcar por envase. Incluso esta bebida supera la cantidad de azúcares que trae una Coca Cola de 330 mililitros, la cual contiene 25 gramos.

-Jumex Naranjada Frutzzo, de 600 mililitros: contiene 48 gramos de azúcares, es decir, 192% del total de azúcares libres recomendados por la Organización Mundial de la Salud al día. Esta bebida contiene más azúcar que una Coca Cola de 600 mililitros, la cual contiene 45 gramos.

Entre las que están Amí Jumex, Ciel mini del Valle, e.purita Essentials, Bonafont Juizzy, Bonafont Levite, Jumex Fresh Cítricos, del Valle Limón&Nada, del Valle Fruit, entre otros.

El Laboratorio de Análisis de la Profeco analizó 26 bebidas saborizadas, de las cuales 10 son sin calorías, 4 sin edulcorantes no calóricos con azúcares añadidos y 12 con edulcorantes no calóricos y azúcares añadidos.

La Profeco encontró que el contenido de sodio va de 2 a 41 miligramos por cada 100 mililitros de producto, "cantidades bajas en términos generales".

Aunque algunas bebidas que dicen tener bajos niveles en sodio sus contenidos son similares.