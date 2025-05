Negligencias provocaron muerte de un delfín en Hotel Barceló

Diversas negligencias fue lo que encontró la Profepa tras investigar la muerte de un delfín en el Dolphinaris Barceló, así lo declaró Mariana Boy, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa).

En entrevista con Marco Antonio Regil para su programa para Radio Fórmula, detalló cuáles fueron las causas por las que se clausuró definitivamente el establecimiento en Quintana Roo.

Tras denuncias ciudadanas por la muerte del delfín Mincho, señalo que la dependencia empezó a actuar en dos vías el procedimiento de investigación, en la que se percataron que el espacio no contaba con la autorización para realizar actos acrobáticos, dicho motivo fue por el que se optó por la primera clausura temporal.

Posteriormente se recibió información de la Semarnat donde se pudieron detectar varias irregularidades, principalmente que no se reportó el incidente que sufrió Mincho - la cual es una obligación de cualquiera que cuente con un animal de la vida silvestre-.

Tras el hecho se sometió a revisión al delfín, en la que veterinarios concluyeron que debía permanecer con una incapacidad de 15 días; sin embargo, el delfinario puso a Mincho a trabajar a los dos días.

Además, se detectó que Mincho tenía un problema en la vista, el cual pudo ser la causa del accidente que tuvo y fue ignorado por el personal del delfinario.

"Estas irregularidades nos parecieron muy graves y esto motivo la clausura definitiva", declaró Mariana Boy.

Asimismo, señaló que la clausura no tiene impacto en la operación del hotel, ya que es una acción directa al delfinario. Por otra parte, indicó que se revisarán otros delfinarios dentro del país.