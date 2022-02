Profesora de Guanajuato, "atrapada en Ucrania y sin dinero"

GUANAJUATO, Gto., febrero 25 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría del Migrante y Enlace Internacional de Guanajuato señaló que siete guanajuatenses se encuentran en Ucrania, entre ellos una maestra de Español, originaria de la Ciudad de León, con la que entró en contacto y que le ha dicho se desplaza en un autobús hacia la frontera con Rumanía, junto con otros mexicanos.

La profesora Rosalía Tovar, con 10 años de residencia en Ucrania, conversó por teléfono con el titular de la Secretaría del Migrante sobre la situación que se vive por el ataque de Rusia a Ucrania.

Comentó que se encuentra sin dinero porque le suspendieron la cuenta del banco y tiene problemas con las telecomunicaciones.

Con apoyo de la representación consular de México se logró contactar al propietario de un camión que transportará a un grupo de mexicanos de la ciudad de Ivano-Frankivsk hacia la frontera oeste para que puedan entrar a Rumania.

La guanajuatense dijo que se quedó "atrapada en la guerra y sin dinero".

En sus redes sociales pidió que no abandonen a Ucrania: "Yo he escuchado todos los aviones sobrevolando desde las 5 y a las 7 las explosiones del aeropuerto de Ivano Frankivsk, la ciudad donde estoy evacuada. Nadie merece esto, solamente los cobardes dejan caer sus bombas a una población que duerme".

"Finalmente es de día, hay toque de queda. Estoy a salvo en mi hotel. Están llegando muchas familias. Los hombres han ido a la tienda y a la farmacia. Necesitamos agua, no podemos irnos", escribió.