Programas sociales no son a cambio de un voto: Sheinbaum

Ante los detractores de los programas sociales del Gobierno federal y local, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió que no se confundan, pues no se trata de cambiar un apoyo por un voto.

"Nosotros estamos desarrollando uno de nuestros principales programas sociales, que hoy está en la Ley de Educación, que es esta beca "Mi Beca para Empezar", esta beca para el Bienestar de Niñas y Niños; entonces, que no se hagan bolas, no se trata de cambiar un apoyo por un voto, jamás haríamos eso si siempre luchamos contra eso, lo que nosotros buscamos es el bienestar de la población", dijo.

Expuso que, durante mucho tiempo, se cambió un programa social o dinero por votos y esos si eran programas electorales.

"Aquí, lo que nosotros creamos son Derechos, esa es la gran diferencia, por eso siempre decimos que el Derecho o los Derechos Sociales llevan al bienestar y el bienestar lleva a la paz, lleva a disminuir desigualdades, lleva al bienestar y lleva a la posibilidad de tener justicia social y, por lo tanto, disminución de las violencias y de las inseguridades en nuestro país y, en particular, en nuestra ciudad", expuso.

Resaltó que cuando se habla de un Derecho, no lo cambian por un voto, pues lo que se busca es abrir los Derechos para el bienestar de los habitantes de la ciudad.

"Estamos dando un apoyo para la economía familiar de todos los niños y niñas, y de sus familias, que acuden a las escuelas públicas porque creemos en la escuela pública, porque queremos que sea la mejor escuela de todas; no porque no queramos que haya escuela privada, y qué bueno que la haya y quien pueda llevar a sus hijos y pagar por la Educación tiene todo el Derecho; pero el Estado tiene una obligación y esa obligación es de dar Educación de calidad, laica, crítica, que permita ciudadanos conscientes y, al mismo tiempo, apoyar a todos aquellos que asisten a la escuela", comentó Sheinbaum Pardo.