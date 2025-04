Querétaro veta a artistas de narcocorridos

QUERÉTARO, Qro.(EL UNIVERSAL).- El secretario general de Gobierno del estado, Carlos Alcaraz Gutiérrez, reiteró que no se permitirá la presentación de artistas o eventos que promuevan la apología del delito, en respuesta a recientes polémicas sobre la presencia de intérpretes de corridos tumbados y otros géneros en ferias y festivales.

"En Querétaro, aquellos comportamientos que no sumen a la paz, a la tranquilidad, no se van a llevar a cabo. Este tipo de eventos, este tipo de situaciones no es una ocurrencia. Ya está muy claro que en Querétaro no se vuelvan a presentar elencos como estos", declaró enfático el funcionario, tras cuestionamientos sobre posibles iniciativas legales que respalden estas decisiones.

El pronunciamiento se da luego de que el alcalde de San Juan del Río advirtiera que no se aceptarán corridos tumbados en próximas presentaciones, y tras confirmarse que un artista, cuya actuación generó controversia por presunta apología del delito, no contaba con los permisos correspondientes para presentarse en Pedro Escobedo.

Alcaraz Gutiérrez aseguró que existe un compromiso sólido entre los municipios y el Ejecutivo estatal para preservar la seguridad y la paz social, tras los acuerdos firmados en noviembre pasado como respuesta al evento de Los Cantaritos.

"No es un tema restrictivo. Todo aquel comportamiento que no cruce con la legalidad y que no contribuya a un entorno positivo para la sociedad no tiene cabida en Querétaro", dijo.

Sobre legislar la prohibición de este tipo de espectáculos, el secretario dejó en claro que será un tema que deberán analizar los diputados; sin embargo, insistió en que, más allá de los documentos oficiales, ya existe un acuerdo operativo entre los municipios y el estado que se actualiza conforme surgen nuevos retos.

"Es un juego nuevo de manera completa. Los criterios, los usos y costumbres que antes funcionaban, hoy ya no están funcionando. Hay un consenso general, incluso por parte de la sociedad civil, sobre estas medidas", apuntó.

En temas de seguridad, Alcaraz Gutiérrez informó que no hubo clausuras de establecimientos nocturnos durante el fin de semana, aunque las revisiones continúan de forma permanente.