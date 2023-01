Promueven reforma para legalizar peyote con fines medicinales

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 25 (EL UNIVERSAL).- Senadores, médicos tradicionales y especialistas impulsan una reforma que busca potenciar y legalizar el uso de plantas como el peyote y la hierba del sapo con fines medicinales y terapéuticos porque no causan adición y son más eficaces en algunos casos que los opioides.

Durante el "Foro Intercultural de Medicina Enteógena" se destacó que la psilocibina de los hongos psilocibes, mezcalina proveniente del peyote y el DMT de la ayahuasca y el "sapo" bufo alvarius, no son drogas, tienen potencial terapeútico, baja toxicidad y no generan dependencia física ni abuso.

La senadora Alejandra Lagunes Soto del Partido Verde se comprometió a presentar una iniciativa de Ley para despenalizar y regular las mal llamadas sustancias alucinógenas, como la psilocibina, para tratar problemas de salud mental como la depresión y la ansiedad.

Aseguró que está comprobado científicamente que la psilocibina de los hongos psilocibes, la mezcalina proveniente del peyote y el DMT de la ayahuasca y el "sapo" bufo alvarius, no son drogas, tienen un alto potencial terapeútico, baja toxicidad y no generan dependencia física ni abuso.

Ante líderes de pueblos originarios, médicos y médicas tradicionales, representantes de la comunidad científica y expertos en la materia aseguró que nuestro país tiene en sus pueblos originarios una infinita sabiduría y conocimiento de los hongos psilocibes y lo que pueden hacer para la salud mental de la población,

Lamentablemente, señaló, la comunidad científica y médica en México no están haciendo investigación y no hay una iniciativa presentada para la regulación de esta sustancia, pues desde los años sesenta se tiene una política prohibicionista sobre este tipo de sustancias y en la Ley General de Salud se contempla como sustancias psicotrópicas, con nulo valor terapéutico y como problema para la salud pública.

Por ello, dijo, "estamos haciendo algo que no existe en ningún otro lugar del mundo, porque queremos considerar los saberes ancestrales, a los pueblos originarios, pero también queremos tomar en cuenta lo que está pasando en el mundo y no quedarnos atrás".

Explicó que diversos países han dado pasos en la despenalización o en la regulación, lo cual es urgente para México, pues se está quedando atrás ante países que exploran nuevas formas de tratar a las personas y a la salud mental.

"Gracias al Senado de la República por abrir las puertas y con ello un portal de trabajo en el que mi compromiso es que muy pronto tengamos esta iniciativa presentada", anunció la legisladora.

Finalmente dijo que "(...) se debe aprender de la regulación del cannabis para no cometer otros errores y en esta iniciativa de psilocibina y de hongos psilocibes, realmente tener claros los cómos, quién vende, quién cosecha, quién produce, quién da las terapias, cómo se certifican o no los médicos, los terapeutas y si solamente es para los pueblos originarios, a quién atiende ésta y a quién sirve, cómo integramos los saberes ancestrales con la realidad de la biomedicina, cuáles son las políticas públicas que mejor responden a las necesidades de la mayoría, cómo evitar el extractivismo y garantizar el acceso, entre otras".