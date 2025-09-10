logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FIRMAN EL ACTA DE SU ENLACE CIVIL

Fotogalería

FIRMAN EL ACTA DE SU ENLACE CIVIL

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Pronostica SMN 48 frentes fríos para la temporada invernal

Por El Universal

Septiembre 10, 2025 03:12 p.m.
A
Pronostica SMN 48 frentes fríos para la temporada invernal

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó la presencia de 48 frentes fríos para la temporada 2025-2026, cifra ligeramente por debajo del promedio histórico de 50, con temperaturas mínimas entre 1 y 3 grados por arriba del promedio a consecuencia del cambio climático que generó climas más cálidos de lo habitual
De acuerdo con la proyección del organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), septiembre, octubre, febrero y abril, registrarán cinco frentes cada mes, mientras que noviembre, diciembre, enero y marzo, serán los meses con mayor incidencia, pues tendrán seis o siete eventos.
Finalmente, la temporada concluirá en mayo con tres frentes previstos.
La temperatura mínima será por debajo de menos cinco grados y afectará principalmente a estados montañosos del norte y del centro del país.
Respecto a las lluvias, el SMN prevé que continuarán, al menos, hasta noviembre, principalmente en el Golfo de México y en los estados del noreste, debido a la interacción entre frentes fríos, eventos de norte y la posible coincidencia con ciclones tropicales en octubre.
Se espera una disminución gradual de las precipitaciones hacia mediados de octubre en gran parte del territorio mexicano; el Golfo de México y el Istmo de Tehuantepec se mantendrán con condiciones lluviosas.
Los efectos de las lluvias y el frío provocarán que en regiones montañosas del norte y noroeste, como Chihuahua, Durango y Baja California, haya presencia de heladas y tormentas invernales también con temperaturas que desciendan por debajo de menos 5 grados Celsius.
La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) alertó que la combinación de temperaturas extremas, lluvias intensas y la convergencia entre ciclones tropicales y frentes fríos en octubre, los obligará a mantener la vigilancia, pues, históricamente, estos fenómenos derivan en inundaciones y afectaciones severas en varias regiones del país.
Respecto a los efectos del calentamiento global por el cambio climático, el Servicio Meteorológico Nacional explicó que está modificando la forma en que se viven los inviernos en México, ya que las temperaturas mínimas se ubican entre 1 y 3 grados Celsius por encima del promedio histórico, lo que reduce la oscilación térmica durante el día.
Es decir, los días fríos extremos son cada vez menos frecuentes, aunque todavía se presentan episodios de heladas y descensos bruscos de temperatura en regiones montañosas, donde los termómetros pueden bajar a menos de –5 grados Celsius.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Pronostica SMN 48 frentes fríos para la temporada invernal
Pronostica SMN 48 frentes fríos para la temporada invernal

Pronostica SMN 48 frentes fríos para la temporada invernal

SLP

El Universal

Día de Prevención del suicidio: Expertos revelan señales de alerta
Día de Prevención del suicidio: Expertos revelan señales de alerta

Día de Prevención del suicidio: Expertos revelan señales de alerta

SLP

El Universal

Descubre cómo ayudar a jóvenes ante posibles situaciones de riesgo de suicidio.

Claudia Sheinbaum fortalecerá la Línea de la Salud para prevenir el suicidio
Claudia Sheinbaum fortalecerá la Línea de la Salud para prevenir el suicidio

Claudia Sheinbaum fortalecerá la Línea de la Salud para prevenir el suicidio

SLP

El Universal

Claudia Sheinbaum anuncia medidas concretas para prevenir el suicidio y promover la salud mental en México

Piden aumentar impuestos a bebidas azucaradas y cigarros en México
Piden aumentar impuestos a bebidas azucaradas y cigarros en México

Piden aumentar impuestos a bebidas azucaradas y cigarros en México

SLP

El Universal

El aumento de impuestos a bebidas azucaradas y tabaco genera discusiones sobre su impacto en la salud pública y la recaudación fiscal.