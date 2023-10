Propone AMLO que recorte a PJ se destine a becas para estudiantes

Al manifestar que "sería extraordinario", el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso que los 15 mil millones de pesos que busca la Cámara de Diputados recortar en fideicomisos al Poder Judicial podrían destinarse a becas de estudiantes de familias pobres.

De manera sarcástica, el mandatario federal confió que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podrían apoyar esta propuesta y resolver que están de acuerdo en que el monto de 15 mil millones de pesos sea canalizados a las becas de estudiantes.

"¿Para qué se destinarían los 15 mil millones?", se le preguntó en conferencia de prensa.

"Eso en el Congreso lo pueden decir, pero ayudaría muchísimo por ejemplo, para becas de estudiantes, de familias pobres.

"Entonces cuando me preguntan en qué podría utilizarse, pues en eso, que mejor que eso. Ahora que estamos hablando del tema y como aquí la vida es cada vez más pública y todo se transparenta, a lo mejor los mismos ministros resuelve hoy que están de acuerdo en que se utilice lo del fideicomiso dedicado a privilegios para las becas de estudiantes. Sería extraordinario", dijo en Palacio Nacional.

"Recorte no afectaría a trabajadores"

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si la Cámara de Diputados recorta el "guardadito" -de 15 mil millones de pesos en fideicomisos- del Poder Judicial no se afecta a los trabajadores, pues son recursos que se tienen para mantener "privilegios" de altos funcionarios.

"Sobre los efectos que pueda tener los cabios a la iniciativa del presupuesto en el Poder Judicial, no creo que afecte en nada, los fideicomisos que está en cuestión no se usan, es una reserva que tienen para mantener privilegios de los altos funcionarios públicos", dijo.

En conferencia de prensa, López Obrador dijo que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados debería explicar cómo construyó ese fideicomiso y es poco lo que se ejerce.

"Se va acumulando cada vez más así se tiene un guardadito, no va a afectar a los trabajadores", mencionó.

El presidente López Obrador dijo que en el Poder Judicial deben actuar con apego al principio juarista de la austeridad republicana.

"¿Cómo es que tienen a Juárez en la SCJN si en los hechos están actuando en contra de la austeridad republicana que llevó a la práctica el presidente Juárez? Como dicen los abogados a veces hay que leerles el artículo para que se ubiquen, Juárez decía que el funcionario tenía que aprender a vivir en la justa medianía, y cómo va a ser justa medianía ganar 700 mil pesos mensuales, si el salario promedio de los mexicanos es de 16 mil pesos mensuales".