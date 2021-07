Propone Enrique Alfaro a AMLO reorientar estrategias de vacunación y seguridad

Al asegurar que "no es receta nacional", Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco (MC), informó que le propuso al presidente Andrés Manuel López Obrador replantar la estrategia en seguridad, así como el Programa Nacional de Vacunación contra el Covid, para que cada una de las entidades decidan cómo aplicar las dosis contra la pandemia.

Afuera de Palacio Nacional, tras la reunión de casi dos horas que sostuvo con el Ejecutivo federal, el gobernador señaló que en la actual estrategia de inmunización se registra un alza en los contagios en las zonas turísticas y en los grupos de población más joven.

"Nosotros vamos a plantear que le permitan al estado replantear los criterios con los cuales se programa la vacunación, porque hoy estamos viendo que el crecimiento de casos se está dando en las zonas turísticas y se está dando en los grupos de población más jóvenes, e inexplicablemente por las definiciones de la Secretaría de Salud no está ahí donde está focalizando la atención.

"Entonces vamos a pedir que nos dejen hacer las cosas al estado. Ya demostramos que cuando tomamos en nuestro control proceso de aplicación de las vacunas se ha mejorado la eficiencia. Hoy estamos vacunando más de 30 mil personas al día y lo que queremos es que nos dejen aquí en los criterios para definir a dónde tienen que dirige las vacunas, a qué grupo de edad, en función del análisis y del seguimiento que se está haciendo de la circunstancia de Jalisco, que no hay una sola receta nacional, sino que se puede hacer en cada estado un ajuste de la estrategia en función de las necesidades de cada estado. El jueves te va a tomar la decisión, pero ya lo puse sobre la mesa y la secretaria de Gobernación se compromete a darle seguimiento al tema", dijo.

Enrique Alfaro afirmó que en la mesa de trabajo entre su equipo y funcionarios del gobierno federal se abordaron varios temas, entre ellos, el abasto de agua, así como en el tema de seguridad, en donde también planteó que haya una nueva estrategia.

Informó que se reunirán de nueva cuenta en 15 días con integrantes del gobierno federal para avanzar en los proyectos planteados.

"Fue una mesa de trabajo larga en la que abordamos varios temas, creo que se avanzó muy bien, pero por la complejidad técnica y sobre todo las implicaciones presupuestales, se tendrá una nueva reunión en 15 días para poder ya tener detalles específicos, pero el avance fue muy importante en los cinco temas y tengo que decir, en el Presidente hay mucho mayor disposición, claridad en la importancia de lo que estamos planteando para Jalisco y creo que el poder resolver su problema sería una señal extraordinaria que quitaría mucha atención en los temas relacionados con el presupuesto y la relación del estado con la Federación".

"El Presidente en un discurso declaró al Cártel de Jalisco Nueva Generación como hegemónico, ¿qué se plantea con el Ejecutivo respecto a esta problemática?", se le cuestionó.

"Es una agenda que coordina el gobierno federal en el combate a la delincuencia organizada y el narcotráfico, es una responsabilidad, en principio, de nivel real de gobierno en la cual los estados y los municipios estamos comprometidos a apoyar en todo lo que se necesite.

"Estamos nosotros en lo local concentrados en atender los delitos que nuestros policías deben hacerse responsable de manera directa en las que hemos dado buenos resultados, pero también somos conscientes y la hemos puesto sobre la mesa que la lucha contra la violencia y contra las acciones del crimen organizado falta muchísimo. Yo soy quien defiende la idea de que debe haber un ajuste en la estrategia", dijo.

El gobernador de Jalisco señaló que, pese a que pueda tener diferencias con el Presidente, entiende que tienen una responsabilidad que cumplir y en su caso es velar por los intereses de los jaliscienses.

"Y las agendas que hoy tratamos con en el Presidente no se pueden resolver sin su apoyo, yo confío en que ya pasando el proceso electoral podamos normalizar nuestra relación, y se puedan dejar las diferencias que existen, que ahí están, pero que no deben ser obstáculo para llegar a acuerdos como creo que el día de hoy lo logramos", agregó.