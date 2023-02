Propone Monreal foros de "corcholatas" para escuchar propuestas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 4 (EL UNIVERSAL).- El senador Ricardo Monreal, propuso que los aspirantes a la candidatura presidencial organicen y participen en una serie de foros en todo el país para que los ciudadanos escuchen sus propuestas.

Pidió una pausa en la promoción en espectaculares y reiteró que se deben realizar encuestas externas para definir el candidato de Morena para que el partido no se convierta en juez y parte.

Criticó que en su visita a Sinaloa prevalezcan las bardas en apoyo a Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard por lo dijo que “"debería ser una regla en el partido, que a partir de ahora haya una pausa y que sólo sean foros regionales organizados en los estados, en donde vayan los cuatro, los cinco, los 10 y que expongan a la militancia, a los simpatizantes o a los ciudadanos en general que quieran acudir a esos foros, y en su momento decidir. Es decir, el no uso de recursos públicos, ni privados".

Durante una conferencia de prensa en Mazatlán, Sinaloa, planteó que las llamadas corcholatas "hagamos foros de los cuatro, o de los que se inscriban y que todos escuchen con respeto, sin descalificación, sin insultos, y creo que lo que está pasando en Sinaloa es un ejemplo en el país.

Monreal criticó que en su visita a Sinaloa haya diversos espectaculares, bardas con promoción en favor de Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard.

"¿Recursos de dónde vienen? Porque alguien paga. Porque, aunque sean privados y sean de origen lícito, si se orientan a actividades de este tipo son ilegales", subrayó.

Acompañado por el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, insistió en su propuesta de consensar entre los cuatro aspirantes un mecanismo en el que, a través de encuestas, pudiera realizarse la selección de candidato a la Presidencia de la República:

"Tres encuestas principales y dos espejos. Es decir, una batería de encuestas elaboradas y levantadas por empresas independientes, profesionales, que tuvieran una historia de trabajo en esta materia. Ahí estaríamos en disposición de aceptar", indicó el coordinador de Morena en el Senado.

"Lo que no aceptamos es que sea el partido juez y parte; es decir, que el partido las levante, que el partido organice, que el partido señale el universo de encuestados y que el partido sancione y cante los resultados; en eso no estamos de acuerdo, pero creo que estamos acercándonos y con acuerdos y negociaciones en el futuro podríamos hacerlo".

Dijo que continuará en el partido, "no estoy pensando salir de Morena. Voy a luchar dentro de Morena, porque soy fundador de Morena; porque he sido acompañante del presidente López Obrador durante 25 años y porque vamos a mantener la unidad en el movimiento".

Por su parte, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, respaldó la propuesta de Monreal en el tema de la realización de encuestas externas.

"Tienes razón, yo creo que la encuesta debe ser; está bien. Eso dice el estatuto; no podemos reformar el estatuto, Ricardo, de aquel entonces, pero que sea una encuesta creíble; creíble por la sociedad, que finalmente la sociedad no está obligada a creer lo que resuelven los partidos", concluyó.