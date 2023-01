Propone pagar día a trabajadores que se ausenten por donar sangre

CIUDAD DE MÉXICO, enero 4 (EL UNIVERSAL).- Senadores del Grupo Parlamentario del PT presentaron una iniciativa con el fin de que a trabajadores que acudan a donar sangre o alguno de sus componentes a las instituciones de salud no se les descuente el día, siempre y cuando avisen con 48 horas de anticipación, en el caso de citas programadas.

Si se presenta una urgencia médica, detalla la propuesta, se deberá entregar al patrón la orden o comprobante de donación expedido por la institución o banco de sangre, sin que ello vaya en perjuicio del pago de su salario o represalias. Asimismo, se establece que las instituciones de salud, ya sean públicas o privadas, así como los bancos de sangre, serán responsables de emitir el documento que compruebe la donación de las personas trabajadoras.

El comprobante será expedido en todos los casos, aún y cuando por algún motivo médico que señalen dichos establecimientos no se realice la donación de sangre o de sus componentes, agrega la propuesta.

Los legisladores promoventes lamentaron que en nuestro país la donación de sangre no sea una actividad más recurrente, por la poca o nula cultura, así como por el desconocimiento de los efectos secundarios de esta acción altruista y la falta de tiempo. Por ello, sostuvieron que es importante informar acerca de la donación a fin de fomentar la participación de la ciudadanía, además de priorizar la generación de conciencia y de reflexión social acerca de este tema tan relevante y crucial. Recordaron que la Organización Mundial de la Salud recomienda a todos los países lograr cinco millones de donaciones anuales, pero lamentaron que México no ha logrado acercarse a estas cifras.