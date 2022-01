Propone Ricardo Anaya transitar de Pemex a Solmex

El excandidato presidencial Ricardo Anaya planteó transitar de las energías fósiles en México a las renovables, y con ello pasar de Pemex a Solmex.

En su nuevo video, explicó que extrayendo y vendiendo petróleo, PEMEX gana 50 dólares por barril. Mientras que, refinando petróleo, "en el mejor de los casos, PEMEX gana 3 dólares por barril", motivo por el que refinar petróleo en vez de extraerlo "es un pésimo negocio".

"Pero López Obrador no lo entiende. Le está metiendo todo el dinero a comprar una refinería en Estados Unidos y a construir una en Tabasco. Por cierto, se volvió a inundar y es un total desastre", abundó.

Por otra parte, Anaya afirmó que a nivel mundial "el petróleo va de salida", y recordó que marcas como Chevrolet, Ford, Volkswagen, Toyota, Honda, ya anunciaron la fecha en la que no volverán a hacer un solo vehículo de gasolina, pues todos van a ser eléctricos", mientras que en Canadá, Inglaterra, Alemania, y Francia, también fijaron la fecha en que estará prohibido que se venda un vehículo de gasolina.

"De la evidencia se desprende que la política energética de López Obrador está totalmente desfasada de lo que sucede en el resto del mundo. Su declaración de no extraer más petróleo crudo del que necesitamos para producir nuestras gasolinas, con la idea de guardarlo para las nuevas generaciones, resulta un completo absurdo", insistió.

Ricardo Anaya aseguró que el petróleo "en el futuro no va a valer nada".

"Lo que hay que hacer es sacarlo hoy. Y venderlo ahorita, que vale mucho dinero. Y con ese dinero hacer escuelas, hospitales, y usar ese dinero para preparar la transición, el cambio hacia lo que viene en el futuro, que son las energías limpias", indicó.

Finalmente, sostuvo que México cuenta con un increíble potencial para la explotación de energías limpias, especialmente la solar, por lo que Pemex debería convertirse el Solmex.

"La radiación solar en México es una de las mejores de todo el mundo para generar electricidad. Por eso se estaban instalando tantos paneles antes de que López Obrador se los fregara. Debemos hacer una transición, un cambio inteligente hacia lo nuevo, hacia lo limpio, hacia las energías renovables, especialmente la energía solar", concluyó.