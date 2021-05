Propone Sheinbaum hasta 13 años de prisión a conductores que causen muerte a ciclistas

Dado que cada vez crece la muerte de ciclistas por hechos viales, la jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó al Congreso local una iniciativa para reformar el Código Penal, a fin de que el automovilista responsable sea castigado hasta con 13 años y cuatro meses de prisión.

Aunque si en los percances fallecen dos o más personas, no sólo ciclistas, sino también peatones o bien ocupantes de otro vehículo, la pena será de seis a 20 años de prisión, pero si el responsable es servidor público, también será inhabilitado por el mismo lapso de la pena corporal.

Sin embargo, aclara el documento que está sentencia será cuando el hecho ocurra en el carril reservado para los ciclistas, el vehículo responsable sea conducido a exceso de velocidad, que el conductor use el celular u otro dispositivo, maneje en estado de ebriedad o de alguna droga, huya del lugar sin prestar auxilio a la víctima y que evada la revisión del "alcoholímetro".

Dichas propuestas forma parte del proyecto de decreto, por el que la Ejecutivo local propone reformar los artículos 135, 138, 140, 141, 236, 237 y 253 del Código Penal, en materia de hechos de tránsito, homicidio y lesiones, despojo, extorsión, asociación delictuosa y delincuencia organizada.

--No más "puerta giratoria"

En el documento presentado esta mañana ante el pleno del Congreso local por la presidenta de la Mesa Directiva, Patricia Báez Guerrero, la jefa de Gobierno aclara que el propósito de estas reformas, es debido a que este tipo de conductas delictivas cada vez crecen más y su castigo sólo ha motivado la llamada "puerta giratoria"; es decir, el responsable obtiene pronto su libertad.

En los motivos de la iniciativa, explicó que actualmente las muertes por hechos de tránsito son la séptima causa de fallecimientos en la capital, aunque los motociclistas y ciclistas tienen casi 12 veces más probabilidad de sufrir un accidente vial, pero el peatón tiene 346 veces más.

Lo grave de la situación, explicó Sheinbaum Pardo en su iniciativa, es que sólo uno de cada tres automovilistas responsables de un hecho vial, se da a la fuga, además de que el 80% de los casos el conductor iba a exceso de velocidad.

Además, de 30 carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina por hechos viales, sólo ocho son presentadas ante el juez de control, pero de esos casos sólo en dos el acusado le son impuestas medidas cautelares de prisión preventiva, mientras que los seis restantes le son impuestas medidas cautelares preventivas diversas; es decir, llevan su proceso en libertad.

"En ese sentido, el 62% de las carpetas de investigación por hechos de tránsito, quedan en la mesa de trámite", lamentó la jefa de Gobierno.

Tal situación también ocurre, debido a que el Código Penal establece actualmente penas de cuatro a 10 años de cárcel por homicidio culposo en hechos de tránsito, por lo que la Ejecutivo local propone incrementar el castigo de cinco años y cuatro meses a 13 años y cuatro meses.

En cuanto al delito de extorsión, radicado en el artículos 236 del Código Penal, Sheinbaum Pardo propone penas de 10 a 15 años, dado que actualmente esa conducta delictiva es castigada de cinco a 12 años, pero mantendrá la multa de dos mil a tres mil Unidades de Medida y Actualización (UMA's), equivalentes a 177 mil 760 a 266 mil 640 pesos.

Además, otros cuatro a ocho años de cárcel (ahora es de tres a ocho años), cuando el responsable porte armas de fuego lo comenta con otro o más sujetos, así como haga uso de la fuerza física para cometer el ilícito.

Estas penas serán impuestas al doble, cuando el responsable sea servidor público, sobre todo si es policía público o privado, quien, además, será inhabilitado por el mismo lapso.