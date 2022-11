Proponen destinar a vacunación recursos de recorte a partidos

A-AA+



CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 22 (EL UNIVERSAL).- El diputado morenista Hamlet García Almaguer dijo que se deben destinar mayores recursos a las campañas de vacunación, y estos podrían provenir de lo utilizado en elecciones y para los partidos políticos, durante su participación en el foro "Retos para alcanzar la Cobertura Universal de Vacunación en México", realizado por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

"Nuestro sistema democrático requiere 50 mil millones de pesos, eso es lo que nos gastamos en las elecciones en este país, ¿qué podría hacerse con esos recursos en materia de salud? Cómo podría fortalecerse las campañas ordinarias y extraordinarias de vacunación", refirió.

El diputado Hamlet García Almaguer es secretario de la Comisión de Reforma Político-Electoral, y promueve la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con la que asegura que se generaría un ahorro de 50 mil millones de pesos.

"Mañana, en este parlamento, inicia la discusión de la reforma político-electoral, los partidos políticos se van a llevar seis mil millones de pesos para el año 2023: mil 100 millones el PAN; mil 080 millones el PRI; 580 millones Movimiento Ciudadano, con el 5% de la votación nacional; 424 millones de pesos el PRD, con el 3% de la votación en este país. Hay excesos en nuestro sistema democrático", afirmó.

Dijo que los grupos parlamentarios de la oposición votarán en contra de la propuesta del Ejecutivo federal "porque no quieren soltar estos miles de millones de pesos, y lo que nosotros decimos en Morena es: más dinero para la salud, más dinero para las vacunas, y menos para los partidos políticos".

Advirtió que tal vez no sea aprobada la iniciativa del presidente López Obrador, pero seguirán intentando, y en ese sentido, la semana pasada anunciaron un plan B que prevé la modificación de leyes secundarias.

"Es muy probable que no logremos la votación de dos terceras partes, y qué lástima para nuestro país, pero vamos a seguir intentándolo hasta lograr modificar esta fórmula", aseveró el diputado guinda.