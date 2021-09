Propuesta de presupuesto 2022 es insuficiente, advierten la UNAM

La propuesta de presupuesto para 2022 es insuficiente dada la fragilidad de los ingresos y la ausencia de una reforma fiscal, coincidieron académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Daniela García, de la Facultad de Economía, advirtió que el proyecto para el gasto público que se presentó como parte del paquete económico para el siguiente año está muy acotado.

Lo anterior, independientemente de la consistencia con los programas sociales en términos de ingresos, ya que están muy ajustados, por lo que no serán sostenibles.

Destacó que los más beneficiados seguirán siendo los programas "estrella" de la presente administración, pues el aumento pasó del 50% para la Secretaría de Bienestar y de 27.6% para la Secretaría de Salud.

Advirtió que lo anterior no debe significar que hay más recursos para que la política social sea la "ambulancia que recoja a los heridos de la política económica".

Estableció que si bien crecen los ingresos tributarios como efecto de las modificaciones para evitar la evasión fiscal, no serán suficientes por la ausencia de una reforma fiscal, por lo que, dijo, seguir postergándola tendrá un costo muy alto.

Por su parte, el profesor del Instituto Belisario Domínguez, José Luis Clavellina, destacó que el Ejecutivo federal no está proponiendo incrementar más el gasto como tampoco los ingresos presupuestarios porque no se tiene un planteamiento a consideración del Congreso de la Unión para una reforma fiscal.

Consideró que se debería generar un espacio fiscal para poder tener el margen de maniobra para los cambios tributarios que se requieren para elevar la recaudación de impuestos.

El director de la facultad de Economía de la UNAM, Eduardo Loria, habló sobre el tema de la estanflación que es la combinación de inflación perversa con estancamiento económico, es decir, sin crecimiento económico o un ligero avance más el incremento de los precios al consumidor.

Advirtió que esa es la peor combinación que podría tener una economía porque está golpeando al ingreso de las familias, al quedarse la gente sin empleo y sin la capacidad de compra porque la inflación está creciendo.