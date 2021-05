Protección a Periodistas no brindará atención a Sanjuana Martínez

La Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob) reiteró su posición de no brindar los servicios que este mecanismo ofrece a la directora de la Agencia de Noticias del Estado Méxicano (Notimex), Sanjuana Martínez Montemayor, como lo fue solicitado por la funcionaria.

El Mecanismo de Protección discrepó en un comunicado con lo solicitado este martes por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), luego de que la institución encabezada por Rosario Piedra pidiera reconsiderar la negativa de incluir a Sanjuana Martínez a dicho programa.

Recordó que se le dio la negativa de ser incluida a este instrumento el 29 de abril, una vez que se analizaron los motivos por los que la directora de Notimex solicitó la protección, sin embargo, explicó que sus motivos expuestos no se dan con motivo de su labor periodística y ejercicio de su libertad de expresión, sino que guardan relación con el ejercicio de su encargo como funcionaria titular de una institución del Gobierno de México.

"Las y los funcionarios del Gobierno de México tienen el derecho a que se garantice su vida, integridad y seguridad personal ante cualquier amenaza que sea provocada por el ejercicio de su encargo. Sin embargo, el sistema jurídico e institucional ofrecen otras vías, mismas que le fueron hechas de su conocimiento a Sanjuana Martínez Montemayor", dijo en el comunicado.

Asimismo, indicó que instituciones como el Mecanismo de Protección y la propia CNDH "son conquistas de las sociedades para generar una respuesta frente a la actuación del Estado".

"En opinión de este mecanismo, las instituciones de derechos humanos se crearon para brindar protección a la población que se ve en situación de vulneración o desventaja frente a actos de poder", finalizó.

CNDH pide protección para Sanjuana Martínez. Este martes, la CNDH solicitó al Mecanismo de Protección adscrito a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Segob reconsiderar la no inclusión de Sanjuana Martínez al instrumento con el propósito de garantizar a la población mexicana el derecho a la información.

En sus redes sociales, la Comisión publicó un documento de tres páginas en donde detalló que la directora de Notimex es víctima de agresiones psicológicas y morales por parte de integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SutNotimex), de la organización Artículo 19 y del medio Aristegui Noticias.

Ante ello, la CNDH hizo un llamado al Mecanismo de Protección para que reconsiderase de manera inmediata brindar a Sanjuana Martínez de las medidas preventivas necesarias para salvaguardar sus derechos humanos como periodista, toda vez que el instrumento le fue negado el pasado 29 de abril.

Y agregó que "al no permitírsele operar a la Agencia Notimex y, en especial a su directiva Sanjuana Martínez Montemayor, ha privado a la población mexicana de un medio de comunicación del Estado, en detrimento del equilibrio y la pluralidad informativa que debe existir en una democracia, pudiendo vulnerar el derecho a la información de la población", finalizó.