"Protección e impunidad a amigos con nuevos embajadores", dice el PAN-Senado

El coordinador parlamentario del PAN en el Senado, Julen Rementeria, dijo que los nuevos nombramientos del presidente Andrés Manuel López Obrador para embajadores y cónsules son un manto de protección e impunidad a amigos señalados por delitos, así como busca seguir provocando una ruptura en la oposición al nombrar a ex gobernadores del PRI.

En rueda de prensa virtual fue cuestionado sobre el caso del historiador Pedro Salmerón, propuesto para ocupar la representación diplomática de México en Panamá, acusado de acoso sexual por alumnas del ITAM, lo cual dijo el panista que es lamentable que se impulsen estos personajes tan cuestionados en cargos diplomáticos.

"Lo que vemos es una total protección, un manto que le propone impunidad a una persona que ha sido señalada no solamente por la oposición, incluso ha sido señalada por actores que claramente se identifican con este movimiento denominada de la 4T, de Morena pues y que es señalado por actos que por lo menos ameritarían una investigación seria, profunda para deslindar responsabilidades".

"No se vale que, porque el presidente quiera premiar algún cuate, como se dice que lo es, algún amigo de hace años, de décadas, pues simplemente se pase por arriba de cualquier situación que pudiera involucrar a esta persona en delitos", subrayó el senador del PAN.

Respecto al caso de exgobernador de Campeche, Carlos Aysa como la sonorense y priista, Claudia Pavlovich, dijo que la intención del gobierno es tener un acuerdo o un pacto con quienes eran sus opositores para provocar una escisión en la oposición.

Reconoció que en el proceso de ratificación de estos nombramientos sólo se requiere mayoría simple, no podrían ser frenados por la oposición.

"Ojalá los de Morena, teniendo en cuenta que gente de ellos han denunciado a este señor -Salmerón- no permitan que lleguen personas tan cuestionadas", concluyó.