Protesta del Poder Judicial contra Claudia Sheinbaum por suspensión de Reforma Judicial

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 20 (EL UNIVERSAL).- Los trabajadores del Poder Judicial de la Federación marcharon del Ángel de la Independencia hacia el Senado de la República, para protestar ante la suspensión que no quiere acatar la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que es la eliminación de la reforma judicial en el Diario Oficial Federación (DOF).

Recalcaron que al no acatar la suspensión constituye una sanción para la Presidenta de México, ya que es un delito.

"No se puede permitir que en este país los poderes de la unión estén contrapuestos, existe una crisis constitucional, desde el momento en que se les ocurrió no cumplir con las suspensiones de los juicios de amparo. Esto no puede ser posible, nos puede llevar a la caída del país, a la caída de los tres poderes", aseguró Rafael Jiménez Carlos, trabajador del Poder Judicial.

Refirió que la reforma judicial debe venirse abajo, pues aún cuentan con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al tener facultades para resolver las controversias constitucionales.

"Esperamos que lo consigamos, confiamos en los ocho ministros, que antes del 30 de noviembre se logre", expresó Rafael Jiménez Carlos.

Por su parte, Carlos Ávila, secretario de juzgado, destacó que es extremadamente

grave que la propia autoridad que protestó cumplir y hacer cumplir la constitución, hoy la desconozca.

"Hoy diga que la va a desobedecer, este es un aviso claro y contundente de sus intenciones y del futuro que quieren para el país", aseveró.

Destacó que la desobediencia a los mandatos judiciales es una alarmante señal que debería convocar a todas las fuerzas sociales y de oposición de este país para alzar la voz.

"Quieren el control y poder absoluto, a toda costa y cueste lo cueste, los mexicanos no podemos permitir que esta recua nos lleve a la perdición", declaró.

"La Corte debe apresurarse a ser el máximo tribunal constitucional, el contrapeso para el cual fue creado por nuestro constituyente originario, y resuelva de una vez por todas la anulación de esta regresiva reforma judicial que nos ha colocado en una crisis constitucional.", agregó.