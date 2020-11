Protestan contra el maltrato animal en Tekax, Yucatán

Pobladores de diversos municipios de Yucatán, sobre todo de Tekax, Ticul y Muna, han demandado no quede impune el maltrato a los animales, situación que aumentó seriamente en los últimos meses.

En el último año, los pobladores del municipio de Tekax (ubicado en el sur de Yucatán) han sido quienes más denunciaron diversos casos de maltrato en contra de los animales, no obstante, hasta la fecha no hay ninguna persona procesada. Por esa razón, activistas y defensores se movilizaron para exigir castigo a los responsables.

Con pancartas que decían "no a un Yucatán impune", "la violencia sexual a los animales debe ser castigada" y "el maltrato animal es un delito tipificado en el código penal", un grupo de manifestantes protestó frente al Palacio Municipal de Tekax para exigir justicia.

Dijeron que los casos de abuso cada vez son más violentos, por ejemplo, el de un perrito nombrado como Manchas, quien fue hallado sin vida en la calle, le extirparon los ojos, lo torturaron y le rompieron las patas.

El organismo civil "Pets Tekax" informó que hace unas semanas rescató a tres mascotas que previamente fueron violadas sexualmente.

Recordaron que un sujeto identificado como "Bon" es el presunto responsable de los últimos casos de abuso contra animales en la localidad, pero a decir de la Fiscalía General del Estado (FGE) se encuentra prófugo de la justicia.

Por ese motivo, las activistas, luego de permanecer varios minutos en la plaza principal, se dirigieron a la vivienda de "Bon", misma que permanece deshabitada y ahí también con gritos exigieron sea investigado ese individuo.

--Propuesta

Por su parte, el alcalde del municipio de Tekax, Diego Ávila Romero, presentó el jueves pasado en el Congreso del Estado una propuesta en materia de agresiones contra animales, y precisó que es necesario que las personas infractoras, además de cárcel, sean atendidas por terapeutas psicológicos o psiquiátricos.

Ávila Romero expresó que tiene especial interés en asuntos vinculados con la defensa de los animales, y que en Tekax se han hecho públicos casos de zoofilia, por lo que espera que la propuesta sea tomada en cuenta en la reforma a la Ley de Protección de la Fauna de Yucatán que discutirán en el seno del Congreso local.

También explicó que en esas reformas no se excluirán de las responsabilidades penales, sino que por el contrario, también se busca que la justicia sea restaurativa.

Dijo también que el daño a los animales puede tratarse de un síntoma que evidencia un padecimiento social, y que eventualmente puede desencadenar otras acciones violentas, incluso, hasta con seres humanos, alertó.