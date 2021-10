Protestan médicos y personal del INER

Un grupo de 250 personas entre doctores y personal que atiende en el Instituto Nacional de Enfermedades Reapiratorias (INER) se manifestó para pedirle al presidente Andrés Manuel López Obrador un bono por la atención que han brindado durante la pandemia causada por el Covid-19.

"López Obrador queremos solución", "AMLO escucha INER está en la lucha", fueron las consignas que gritaban los médicos mientras avanzaron por Paseo de la Reforma con dirección a Palacio Nacional.

En entrevista para EL UNIVERSAL, Oscar Ramos López, secretario general de la sección 16 del sindicato del INER señaló que la petición básica es que así como a los médicos del IMSS, ISSSTE y otras instituciones médicas, así como a los funcionarios de mandos altos del INER se les dio un bono, ellos como trabajadores también lo merecen.

"Nosotros merecemos el bono porque somos los que hemos atendido a todos los enfermos que lamentablemente se han enfermado de Covid-19, los altos mandos ya lo tienen pero nosotros que estamos en la primera línea no hemos recibido nada", destacó.

Además precisó que en el INER, a diferencia de otras instituciones no les han dado días extra de descansos por sus servicios y que han trabajado de manera intermitente en toda la pandemia.

"Seguimos en la lucha contra Covid-19 y merecemos el bono" se leen en las pancartas que traen los manifestantes.

Equipados con matracas, mantas y un esqueleto grande de cartón avanzaron por 5 de mayo entre consignas y porras para todo el personal médico que ha hecho frente a la pandemia.

Ramos López dijo que pese a que el contingente es pequeño, representan a más de 3 mil trabajadores que no pidieron acudir porque siguen atendiendo en el INER a los pacientes.

"Nosotros estamos aquí marchando pero el INER sigue funcionado, ningún paciente se desatendió, sabemos la responsabilidad e importancia de nuestra labor y esperamos que el presidente nos escuche", añadió.

Precisó que solo 56 funcionarios de altos mandos recibieron un bono de 25 mil pesos cada uno, pero que el resto de los trabajadores no cuenta con apoyo extra.