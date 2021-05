Próxima Reforma Electoral no contempla "extirpación" de INE y TEPJF: Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, anunció que el proyecto de reforma electoral que será presentado después de los comicios del 6 de junio no contempla la "extirpación" del Instituto Nacional Electoral (INE) ni del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pero sí su regulación para sujetarlos a "a actuar bajo estricta observancia de la ley".

En Nayarit, donde presentó su nuevo libro "Nulidades y procedimientos sancionadores en materia electoral", el líder de Morena en el Senado sostuvo que sí es posible mejorar la regulación de los procesos electorales democráticos con las actuales instituciones y órganos del Estado.

"Yo no soy de los que piensa que debemos desaparecer ni el INE ni el TRIFE. Yo soy de los que piensan que es un proceso gradual y que debemos sí reformar los órganos porque actualmente han abusado, han actuado arbitrariamente y han exacerbado y extralimitado sus funciones. Hay que apegarlos al principio de legalidad, pero tampoco estoy pensando en la extirpación, desaparición o eliminación completa de los mismos", aclaró.

Monreal puntualizó que la reforma que se prepara consiste fundamentalmente en reducir el costo de estos órganos para el Estado y para el erario público, ya que este año se van a gastar más de 40 mil millones de pesos en la organización de la elección, por lo que "tenemos que ir ya a la urna electrónica, al voto electrónico a través de plataformas confiables, seguras, para evitar todo este dispendio".

Adelantó que también se revisarán "la neutralidad", los delitos electorales, el funcionamiento y facultades del INE y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) en los estados, además de las salas regionales del Tribunal.

Durante el acto, el presidente de la Jucopo estuvo acompañado del candidato de Morena a la gubernatura de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, a quien refrendó su respaldo.

En este marco, Ricardo Monreal hizo un llamado a los ciudadanos a acudir a las urnas y ejercer su derecho al voto este 6 de junio.

Dijo que lo que viene es una elección refrendatoria y pacífica, por lo que pidio reflexionar seriamente sobre el sentido del voto.

"Será una elección refrendatoria, servirá para decidir si respaldamos las políticas públicas implementadas, si profundizamos la transformación de las instituciones, si continuamos por el cambio verdadero que nos propusimos o bien, si permitimos que retornen la corrupción, la frivolidad, la descomposición social, así como los privilegios para unas cuantas personas".

Remarcó que el momento de polarización que vive México no nos debe alarmar porque es parte de un proceso de transformación.

"Hay quienes no quieren, y los respetamos. Hay quienes quisieran regresar al viejo régimen, sí, y los respetamos. Y es la gente la que va a decidir".

El líder de los senadores de Morena afirmó que estamos en un momento de transición, y "las transiciones duran décadas en ocasiones y cuestan vidas (pero) en México no ha costado una sola vida. Es una transición pacífica, una transición electoral que operó en las urnas electorales de manera pacífica".

En esta visita a Nayarit, Monreal fue acompañado por senadoras de su partido que también expresaron su apoyo al candidato Miguel Ángel Navarro, como la guanajuatense Antares Vázquez y la guerrerense Nestora Salgado.