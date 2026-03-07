logo pulso
Próxima semana hay terna para ASF

Por El Universal

Marzo 07, 2026 03:00 a.m.
A
Próxima semana hay terna para ASF

Ciudad de México.- La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados planea conformar la terna de aspirantes a dirigir al órgano fiscalizador de 2026 a 2034 la próxima semana, informó el legislador Javier Herrera, que preside la comisión.

Señaló que se contabilizaron 42 horas de entrevistas a todos los aspirantes inscritos, y en el dictamen se privilegiará la paridad de género, a pesar de que sólo 18% de los contendientes son mujeres.

"Yo creo que, por ahí de lunes, martes podríamos estar ya conformando la terna. Yo te anticipo que va a ser una terna respetando la paridad. Nosotros como comisión vamos a cumplir mandando los mejores perfiles", explicó.

Refirió que el trabajo de la comisión es evaluar de manera técnica a los candidatos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Estamos preocupados por hacer algunos ajustes, algunos cambios, y revisar si en todos los casos es necesario que tengamos tantas auditorías, por ejemplo, en el caso de gasto federalizado, cuando a veces resulta más oneroso que lo que se recupera, mejor la capacitación y la presencia permanente con ellos. Ahorita estamos a la mitad, lo que queremos hacer es una revisión para ver si, efectivamente, tiene sentido que sigamos revisando, a veces, municipios muy pequeños", explicó durante su entrevista con la Comisión de Vigilancia, David Colmenares, aún titular de la ASF.

