Próximo sorteo incluirá un terreno de 120 mdd del exgobernador de Sinaloa

Al informar que se continuará con los sorteos de bienes recuperados de la delincuencia organizada y de cuello blanco porque son "fruto podrido de la corrupción", el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se alista la rifa de un terreno que se encuentra en los límites de Sinaloa con Nayarit, que compró "de manera fraudulenta" por casi 120 millones de dólares al exgobernador de Sinaloa, Antonio Toledo Corro, en el sexenio de Felipe Calderón.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal informó que se buscaba que este terreno, que se compró por medio de Fonatur, fuera un desarrollo turístico, pero señaló que no es el lugar apropiado.

En Palacio Nacional, el mandatario federal detalló que lo que se obtenga con este sorteo será destinado a la construcción de la presa Santa María en Sinaloa, pero señaló que se tendrán que realizar tres sorteos "para sacarle lo que costó".

"Sí vamos a continuar con los sorteos. Ya estamos analizando cómo se llevara a cabo un sorteo para finales de año de unos lotes de un terreno que se compró de manera fraudulenta. Ahí no tiene que ver con delincuencia organizada, sino con delincuencia de cuello blanco porque antes solo se hablaba de delincuencia organizada y robaban igual los funcionarios, y es el caso de un terreno que se compró entre los límites de Sinaloa y Nayarit, en el gobierno de Felipe Calderón", dijo el presidente.

"Fue un fraude una tranza y ya llevamos tiempo con el terreno y nadie lo quiere adquirir y tiene la playa entonces lo que estamos pensando es fraccionarlo hacer lotes en el terreno y rifarlo aún cuando no sea en un solo sorteo porque tenemos que sacar lo que costó 100 o 120 millones de dólares o 2 mil 500 millones de pesos".

Y agregó: "Tendría que ser como tres o cuatro sorteos para no perder, y ese dinero lo queremos destinar a la construcción que se está haciendo de una presa se llama la presa Santa María en Sinaloa, quedaría ahí mismo el recurso".