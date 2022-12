Pruebas del Tren Maya iniciarán en julio: AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 26 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó otra vez que las pruebas del Tren Maya iniciarán en julio del 2023, en el tramo que va de Mérida a Cancún, y señaló que será inaugurado en su totalidad en diciembre.

"Vamos a inaugurar en diciembre la obra, aunque el periodo de prueba va a comenzar en julio, en un tramo, estamos viendo si empezamos en el tramo electrificado, bueno desde Campeche que no va a estar electrificado, de Mérida, Cancún, Tulum-Chetumal, a ver si podemos; si no, en julio, para las pruebas, sin duda Mérida-Cancún, y puede ser Tulum y Chetumal; pero ya vamos a estar muy avanzados, y para diciembre todo", dijo en su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional.

López Obrador detalló que ese mismo mes recibirán vagones que son construidos en Ciudad Sahagún, Hidalgo, y tendrán entre cuatro y seis trenes de pasajeros del Tren Maya para finales de 2023.

"Los primeros vagones de los trenes nos los empiezan a entregar en julio, poco a poco, son los que están haciendo en Ciudad Sahagún, y vamos a tener como cuatro o seis trenes de pasajeros en diciembre", comentó.

Explicó que existen amparos por derechos de vía, pero confió en que serán resueltos, y para diciembre de 2023 será inaugurado el Tren Maya.

"Hay algunos amparos de gente que quiere hacer su agosto, pidiendo millones de pesos por el derecho de vía, pero se establece el diálogo con ellos, y se les convence, y no ha habido problema, y va muy bien el Tren Maya. Y sí vamos a inaugurarlo el año próximo. Se resolvió todo el derecho de vía, hay esos amparos, pero son muy pocos, pero se están arreglando", señaló el Presidente.

Indicó que el trazo original de la obra ha sido modificado porque se han encontrado muchos sitios arqueológicos en la zona de Xpujil a Escárcega, por lo que también hay alrededor de 500 arqueólogos trabajando ahí.

"Estamos haciendo desvíos porque hay muchos sitios arqueológicos, sobre todo en el tramo de Xpujil a Escárcega. El descubrimiento de piezas arqueológicas que se está haciendo es único en el mundo. Tenemos como 500 arqueólogos trabajando en todo el tramo, pero ahora nos encontramos una sorpresa de Xpujil a Escárcega", detalló.