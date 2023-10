Pruebas utilizadas por la FGR en el caso Odebrecht están contaminadas

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 25 (EL UNIVERSAL).- Los abogados de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, (Pemex), señalaron que el desechamiento de las pruebas que presentó la Fiscalía General de la República (FGR) ante un juez en el caso de la empresa brasileña Odebrecht, obedece a que éstas fueron obtenidas ilícitamente en el lugar de origen.

Esto luego que la FGR arremetió contra los jueces de distrito y magistrados federales por supuestamente favorecer al exfuncionario por el caso Odebrecht.Esto debido a que el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en la Ciudad de México, determinó que la información bancaria entregada por Brasil y Suiza a la Fiscalía, para probar los presuntos sobornos por 10.5 millones de dólares que Lozoya recibió de Odebrecht fue obtenida sin autorización de un juzgador.En un comunicado, los abogados Miguel Ontiveros y Alejandro Rojas indicaron que la FGR haya recibido las pruebas con base en un Tratado Internacional, no legitima la ilicitud de la prueba obtenida con base en violaciones a derechos fundamentales."De ahí que la resolución judicial que la FGR califica de parcial e ilegal, es absolutamente correcta, lícita y acorde a un modelo democrático de derecho penal, respetuoso de los derechos fundamentales de las personas humanas y jurídicas."Por otro lado, debemos enfatizar que no sólo en México se han desechado las pruebas vinculadas al caso Odebrecht... el 6 de septiembre de 2023, el Supremo Tribunal Federal de Brasil desechó las pruebas del mismo caso, por considerarlas ilícitas, tal y como se desprende de la sentencia dictada en el caso instaurado contra Luiz Inácio Lula da Silva", indicaron los litigantes.Manifestaron que estas acciones dejan claro las violaciones a derechos fundamentales cometidas a escala de la investigación y del juicio del caso Odebrecht y que impactan en el resto de casos instaurados a escala mundial.Subrayan que las pruebas utilizadas en el caso Odebrecht están contaminadas de origen, por ello son ilícitas y no pueden ser utilizadas en México. De ahí que la resolución dictada en esta materia en el país sea lícita, legal y ejemplar.Los abogados destacaron que, en relación con la afirmación realizada del comunicado consistente que de "forma evidentemente ilegal", uno de esos mismos Jueces le otorgó a Emilio Lozoya Austin beneficios que artículos expresos de la legislación le niegan, resaltaron que ningún artículo de la legislación le impide a Lozoya Austin beneficiarse del acuerdo reparatorio al que arribó diverso coacusado.