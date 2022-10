PT adelanta voto en contra de la donación obligatoria de órganos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 3 (EL UNIVERSAL).- La bancada del Partido del Trabajo (PT) votará en contra de la iniciativa relativa a la donación obligatoria de órganos, adelantó este lunes el vicecoordinador de ese grupo parlamentario, Gerardo Fernández Noroña.

"Se busca que aprobemos una ley que permite que se donen los órganos de una persona que va a morir o muere, a pesar de que ella no lo haya autorizado. Tampoco se requeriría la autorización de algún familiar cercano. Simplemente, se utilizarían", detalló.

Al respecto, el legislador por la Ciudad de México, consideró como "inaceptable" avalar una reforma que, aseguró, "pretende fortalecer y cobijar el negocio del tráfico ilegal de órganos, ya que no hay ninguna certeza de que éstos irán a las instituciones públicas y a las personas pobres que necesiten uno".

"Lamentablemente tendrán acceso a los órganos quienes puedan pagarlos; esta ha sido, hasta ahora, la cruel realidad y lo seguirá siendo mientras los servicios de salud públicos no cuenten con las condiciones necesarias para hacer frente a esta necesidad. Actualmente el Instituto Mexicano del Seguro Social, quien más utiliza el trasplante, está de acuerdo con esta ley. Lo que no dice es que estos servicios están subrogados, es decir, privatizados", afirmó.

En ese sentido, el parlamentario petista señaló la importancia de promover la cultura de la donación y, al mismo tiempo, crear la infraestructura necesaria en el sector de salud pública, para poder hacer frente a esta necesidad y tener la posibilidad de salvar muchas vidas.

Recordó que la Cámara de Diputados envió al Senado una minuta en la materia, que señaló "es mucho mejor y más avanzada en la materia". Sin embargo, no ha sido atendida.

"En cambio, se intenta impulsar una que plantea obligatoriedad, pese a que autoridades como el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer Varela y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, no están de acuerdo", acusó.

"En lo personal, creo que debemos hacer una gran campaña de difusión y convencimiento y de ninguna manera obligar a dicha donación. La donación de órganos debe significar vida y no negocio", concluyó.